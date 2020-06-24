2020-06-24T21:33:36+03:00
Общество

В России запретят регионам отказываться от тушения лесных пожаров

Сейчас перечень территорий, где можно не тушить пожары, составляет половину лесного фонда
Анна ГЛАДКИХ
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Сейчас можно не тушить леса, расположенные на труднодоступных и удалённых территориях. Фото: shutterstock.com.Сейчас можно не тушить леса, расположенные на труднодоступных и удалённых территориях. Фото: shutterstock.com.
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Федеральное Минприроды предлагает кардинально сократить число или отказаться от так называемых зон контроля, в пределах которых властям субъектов РФ разрешается не тушить лесные пожары. Сейчас это почти половина лесного фонда страны.

Именно на эти участки леса пришлось 90% всех пожаров лета прошлого года, когда дым от природных возгораний в Сибири и на Дальнем Востоке накрыл огромные территории Урала и Поволжья. Тогда представители общественности призвали чиновников принять меры, чтобы не допустить повторения ситуации.

Экологи настаивают на существенном уменьшении зон контроля, тем не менее, опасаются, что из-за недостатка финансирования регионы все равно не станут тушить возгорания на труднодоступных участках.

Сейчас можно не тушить леса, расположенные на труднодоступных и удалённых территориях. При этом решение принимают региональные комиссии по ЧС при условии, что лесные пожары не угрожают населённым пунктам или объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред.

Минприроды предлагает сократить количество зон контроля до 6% от площади лесного фонда. Для этого подготовлен проект поправок к Правилам тушения лесных пожаров, которые фактически упраздняют так называемые зоны контроля.

Теперь Минприроды предлагает относить к зонам контроля лишь «нелесные земли, которые расположены в резервных лесах». В ряде регионов в зоны контроля необоснованно включены значительные площади лесного фонда.

Ранее в Рослесхозе заявляли, что в 2020 году на обеспечение пожарной безопасности выделено 6,2 млрд руб., дополнительно 3,2 млрд руб. выделено субъектам в рамках нацпроекта на закупку лесопожарной техники и оборудования. Однако, по оценкам экспертов, на тушение лесных пожаров ежегодно необходимо 25–30 млрд руб., а чтобы потушить пожары на тех территориях, которые теперь не будут считаться зонами контроля, потребуется увеличить ежегодное финансирование этих мероприятий минимум в десять раз.

Напомним, дым от лесных пожаров может способствовать распространению коронавируса. На фоне распространения инфекции экологи бьют тревогу в связи с наступлением пожароопасного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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