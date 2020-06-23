Гранты, школы, цифровизация госуслуг

ИД «Комсомольская правда» провел агропромышленный форум «АПК-2020. Кто накормит страну?». Нам удалось собрать на одной площадке представителей всех структур, от которых зависит ответ на этот вопрос. Во второй секции Форума обсуждалась ситуация, в которой сегодня оказался средний и малый агробизнес – фермеры. Оказалось, что в ряде регионов вариантов господдержки сегодня так много, что получить ее легче, чем изучить список всех существующих грантов. На федеральном уровне также приняты заметные меры, которые позволят МСБ в сельском хозяйстве безболезненно пережить коронакризис. Сами фермеры рассказали о том, что главной проблемой по-прежнему остается сбыт продукции, но и ее можно успешно решить, если постоянно повышать качество и рассказывать, чем твоя продукция лучше, чем у крупных агрохолдингов. Вот что рассказали спикеры второй секции форума.

Директор департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Ксения Шевелкина:

- Вопреки стереотипам, малый бизнес в аграрном секторе активно развивается. Фермеры ежегодно показывают устойчивый рост производства. Если в 2018 году они обеспечили 12% валового производства сельхозпродукции, то в 2019-м их доля доросла до 13,6%. При этом прирост индекса производства в фермерских хозяйствах составил более 10 п.п., тогда как в сельскохозяйственных организациях – около 6 п.п.

В прошлом году на адресную помощь фермерам и кооперативам государство потратило 15,7 миллиардов рублей. Кроме того, при поддержке Минсельхоза в России созданы 83 центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Приоритетная задача государства сегодня – не допустить снижения производства продукции малыми формами хозяйствования. Еще одна ключевая задача – не допустить сокращения доходности малого агробизнеса. Именно над их решением сегодня активно работает министерство. В частности, прорабатывается вопрос упрощения доступа к мобильным форматам торговли, расширения целевых направлений расходования средств государственной поддержки, сокращения административного давления при осуществлении ими деятельности. Еще одним стимулом развития сельских территорий должен стать сельский туризм. Мы начали разрабатывать стратегию его развития. Она поможет определить точки роста и необходимые меры поддержки, улучшить условия ведения данного бизнеса.

ИД «Комсомольская правда» провел агропромышленный форум

Заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Удмуртии Ольга Абрамова:

- Особенность нашего региона в том, что большинство сельхозпроизводителей – малые и средние предприятия. И мы точно знаем, что фермерство может не только производить качественную продукцию, но и обеспечить развитие территорий. При поддержке Министерства сельского хозяйства России в Удмуртии реализуется программа поддержки фермеров, в прошлом году на это направлено 270 млн руб. Мы поддерживаем начинающих фермеров и создаем семейные фермы. Особой популярностью пользуются агростартапы. В регионе заработал агроакселератор «Я – фермер», где мы готовим тех, кто хочет начать заниматься сельским хозяйством. Несмотря на то, что наш регион

«молочный», фермеры постоянно осваивают новые виды деятельности: разведение гусей, кролиководство, пчеловодство, козоводство. В поисках решения проблемы сбыта продукции мы опробовали ярмарки и выход в торговые сети, но сосредоточиться решили на обеспечении внутреннего потребления, в частности учреждениями социальной сферы. Фермеры могли бы обеспечить своей продукцией детские сады, школы и больницы. Это постоянный спрос, с одной стороны, и высочайшее качество и свежесть продукции, с другой. Полагаю, мы и дальше будем двигаться в этом направлении.

Президент Союза «Здоровье наших детей», руководитель программы «Школьное молоко» в России Ольга Панова:

- Чтобы обеспечить ребенка суточной нормой кальция, ему необходимо выпить в течение дня литр молока. Как правило, в школе ребенок получает лишь 200 миллилитров. Это мало, но стакан молока все-таки поддерживает ребенка до середины дня. А имеющиеся в молоке макро- и микроэлементы позволяют ему гармонично развиваться. Поэтому мы выступаем за то, чтобы как можно больше регионов вступали в программу «Школьное молоко», сейчас их только 20. Россия – молочная страна. И опыт Удмуртии показывает, что эта программа самым органичным образом решает проблему сбыта фермерской продукции. Всего в 2019 году в 18 регионах, участвовавших в программе «Школьное молоко», дети выпили 50 тысяч тонн молока. В 2020 году, после вступления в программу еще двух субъектов, общий объем вырастет на 12 тысяч тонн. И все это молоко производства местных фермеров. Которые, помимо устойчивого спроса на свою продукцию, получают еще и моментальную обратную связь от потребителей. Если Минсельхоз поддержит программу на федеральном уровне, у нас будет достаточно людей, которые любят молоко и пьют его. Следующие поколения россиян будут сильными и здоровыми.

Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев:

- За последние два года фермеры региона увеличили производство в полтора раза. Сегодня вклад фермерства в валовый объем продукции сельского хозяйства составляет 9,5 %. Это наивысший результат за всю историю фермерского движения в Новгородской области. В нашем регионе мало крупных одноконтурных полей, самое большое – площадью 240 гектаров. Крупному агробизнесу экономически не очень интересно работать в таких условиях, поэтому развитие фермерства – это самое логичное решение, у которого, тем не менее, есть как плюсы, так и минусы. Во-первых, фермеры более устойчивы к изменению макроэкономических факторов, и коронакризис это в очередной раз доказал. Согласитесь, обеспечивать санитарную безопасность на предприятии, где работает 300 человек, несколько сложнее, чем на семейной ферме. Крупные агрохолдинги вынуждены встраиваться в рыночную конъюнктуру, они во многом зависят от сетей, в то время как фермеры могут уходить в премиум-сегмент или продаваться только рядом с местом производства. Да, агрохолдинги применяют более эффективные и современные технологии, но у фермеров выше показатель занятость на единицу продукции. И большинство людей, работающих на фермах, - сельские жители. Фермерство действительно сохраняет и поддерживает сельский уклад жизни. Чтобы помогать фермерам и постоянно быть с ними на связи, мы создали центр компетенций, услугами которого пользуется большинство фермеров региона.

Директор департамента развития и поддержки малого и среднего бизнеса и микробизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина поздравила всех с только что прошедшим Днем Фермера и проинформировала коллег о двух интересных инициативах банка в поддержку малых сельхозпроизводств. К своему 20-летию АО «Россельхозбанк» запускает проект «Сей добро» и расширяет программу лояльности «Урожай» за счет возможности покупать фермерскую продукцию за баллы, начисленные по карточным транзакциям. Кроме того, с 1 сентября банк открывает Школу для фермеров - собственную программу теоретического и практического обучения, которая позволит не только строить эффективный фермерский бизнес «с нуля», но и повысить квалификацию уже начавшим свое дело предпринимателям. Помимо поддержки действующих хозяйств, цель этого проекта – способствовать созданию новых финансово устойчивых и рентабельных хозяйств и тем самым придать качественный импульс фермерскому движению. В качестве пилотных регионов выбраны Республика Башкортостан, Ставропольский край, Московская и Новосибирская области. Обучение первой группы общей численностью 100 слушателей в пилотных регионах будет совершенно бесплатным, все расходы за организацию программ обучения и привлечение участников возьмет на себя Банк. Набор идет прямо сейчас.

Соучредитель и генеральный директор сельхозпредприятия «Коломенская ягода» Иван Чепенко рассказал, как при соответствующей поддержке «выстрелил» его бизнес всего за один год. Компания приобрела трактор, грядкообразователь, тем самым высвободив часть нужных рабочих рук, вошла в известные торговые сеть в категории fresh.

Директор Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза России Александр Архипов:

- Для ускоренного внедрения цифровых технологий министерство ведет работу по трем основным направлениям. Первое – сбор и верификация отраслевых данных. Второе – госуслуги АПК. Третье направление – безопасность и качество АПК. Работа по сбору и обработке отраслевых данных уже началась. Сегодня в системе содержится информация по 475 отраслевым показателям, планируется, что уже в этом году отраслевая модель данных будет расширена до 20 тысяч показателей. В 2019 году Минсельхоз стал участником федерального проекта «Цифровое государственное управление» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и уже приступил к созданию информационной системы цифровых сервисов АПК в части мер государственной поддержки Пользователями системы станут Минсельхоз России, региональные органы исполнительной власти, сельхозтоваропроизводители и финансовые организации.. Пилотная эксплуатация системы начнется в 2021 году в 9 субъектах, с постепенным подключением остальных регионов. Запуск запланирован на 2022 год, к концу которого, по нашим расчетам, в электронный вид будет переведено порядка 75 % всех субсидий и 50 % льготных кредитов. Это повысит прозрачность и результативность мер государственной поддержки, доступность субсидий и льготных услуг для всего агропромышленного комплекса.

Олег Сирота, фермер-сыровар, руководитель проекта ОНФ «Народный фермер»:

- Несмотря на сложности, создать успешный агростартап вполне реально. К примеру, в Московской области, где живу и развиваю бизнес я сам, предусмотрено множество грантов для сельхозпроизводителей. У нас маленькие земельные наделы, поэтому региональный Минсельхоз научился работать с малыми формами. К примеру, в регионе есть карта свободных земель. С ее помощью можно выбрать бесплатный участок земли под аграрный проект. Вам могут выделить землю на молочную ферму из расчета 2 гектара на одну корову или гектар на 5 коз или овец. Коровник можно построить на грант. Если вы уже начали работать, то через год можете подать заявку на грант «Семейная ферма»: до 42 млн. рублей. На эти деньги можно построить достаточно большую ферму и заняться серьезным бизнесом. Кроме молочного производства и сыроварения, начали активно развиваться и другие направления: мед, биопродукты. Отдельно хочу отметить производство ягод. В России сейчас наблюдается настоящий бум ягодного дела, сюда «заходит» много инвесторов. У этого бизнеса очень хорошая рентабельность. В России множество перерабатывающих предприятий, которые работают на иностранной ягоде. Эти заводы очень нуждаются в российской ягоде, которая будет гораздо дешевле той же польской, например. Малым производителям нужно научиться продвигать себя и свою продукцию. Использовать все возможные площадки и каналы связи с потребителем, тот же Instagram. Необходимо постоянно рассказывать о своей продукции и подчеркивать ее выгодные отличия от продукции больших аграрных предприятий.

Бизнес-директор по послепродажному обслуживанию CNH Industrial Михаил Мураховский:

- Сельхозпроизводитель сегодня обязан быть эффективным. К примеру, использование оборудования точного координатного земледелия увеличивает урожайность на 15% - 25 %, а в некоторых случаях и на 40 %. Помимо урожайности, использование данных технологий позволяет улучшить работу с себестоимостью, наладить контроль над работой техники, расходом топлива и запчастей.

Сегодня в сельском хозяйстве России активно развивается RTK-технология. Если говорить о ключевом отличии RTK-станций и RTK-сигналов от спутниковых сигналов, то спутниковый сигнал позволяет получить точность обработки участков до 4 сантиметров, при использовании RTK-станций точность достигает 2 сантиметров. Это значит, что трактор с автопилотом более точно движется по участку, и эта точность сохраняется из года в год, и во время сева, и при уборке урожая. Если раньше сельхозпроизводители проявляли к RTK-технологии интерес, но требовали доказательств ее эффективности, то сейчас эффективность доказана, и спрос на RTK-станции только растет.