У певицы Натали умер отец

Натали с детства все считали «папиной дочкой», настолько будущая артистка была похожа на своего отца Анатолия Николаевича.

Увы, в воскресенье, 21 июня певица потеряла отца, 70-летний Анатолий Николаевич умер у себя дома в Дзержинске в результате остановки сердца.

Родители Натали: Анатолий Николаевич и Людмила ПавловнаФото: Личный архив

-Мои , наш папочка - Миняев Анатолии Николаевич! - написала в своем Инстаграме исполнительница хитов «О, Боже, какой мужчина», «Ветер с моря дул» и «Николай».- Отец троих детеи ! Наш спортсмен в юности, легкоатлет! Наш начальник! Наш главныи энергетик ! «Оргстекло»! Наш садовод, «помидорныи король»! Мои навеки роднои , любимыи , драгоценныи папка! Отпраздновал в феврале свое 70-летие! Ипокинул нас... Большои семье и , конечно, легче нести утрату... Скорбим, дети, жена, внуки... Любимыи , - скорбит в своем блоге Натали.

«Комсомолка» приносит соболезнования певице и ее семье.