2020-06-23T22:51:01+03:00
Звезды

У певицы Натали умер отец

Анатолию Николаевичу было 70 лет
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Натали с семьейНатали с семьейФото: Личный архив
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Натали с детства все считали «папиной дочкой», настолько будущая артистка была похожа на своего отца Анатолия Николаевича.

Увы, в воскресенье, 21 июня певица потеряла отца, 70-летний Анатолий Николаевич умер у себя дома в Дзержинске в результате остановки сердца.

Родители Натали: Анатолий Николаевич и Людмила Павловна Фото: Личный архив

Родители Натали: Анатолий Николаевич и Людмила ПавловнаФото: Личный архив

-Мои , наш папочка - Миняев Анатолии Николаевич! - написала в своем Инстаграме исполнительница хитов «О, Боже, какой мужчина», «Ветер с моря дул» и «Николай».- Отец троих детеи ! Наш спортсмен в юности, легкоатлет! Наш начальник! Наш главныи энергетик ! «Оргстекло»! Наш садовод, «помидорныи король»! Мои навеки роднои , любимыи , драгоценныи папка! Отпраздновал в феврале свое 70-летие! Ипокинул нас... Большои семье и , конечно, легче нести утрату... Скорбим, дети, жена, внуки... Любимыи , - скорбит в своем блоге Натали.

«Комсомолка» приносит соболезнования певице и ее семье.

natali_star74natali_star74
Мои ,наш папочка -Миняев Анатолии Николаевич! Отец троих детеи ! Наш спортсмен в юности,легкоатлет! Наш начальник! Наш главныи энергетик ! Оргстекло ! Наш садовод, помидорныи король ! Мои навеки роднои ,любимыи ,драгоценныи папка! Отпраздновал в феврале свое 70-летие! И на днях покинул нас... Трогательное видео сделал мои брат @maks_volga .. Большои семье и ,конечно,легче нести утрату... Скорбим ,дети,жена,внуки... Любимыи ...
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ИСТОЧНИК KP.RU

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