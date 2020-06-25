Задание на каникулы

Тревоги весны зарастают лопухами. Вместо масок и перчаток - венки из одуванчиков, красные от вишни губы и синие от смородины языки. Лето пришло! Оно в этом году необычное. Хотя бы потому, что по известным причинам мы проведем его дома.

По данным ВЦИОМа 61% россиян останется летом дома, 31% поедет на дачу. При этом дети останутся с родителями - почти 80% мам и пап изменили планы на детский летний отдых, отказались от путевок в лагеря и даже от поездок к бабушкам-дедушкам. Все ради безопасности детей. Но безопасность - понятие широкое. Куда шире социальной дистанции. Взять хотя бы такой аспект, как безопасность на дорогах…

Опасный квест

Как раз в этом отношении сложившаяся ситуация, по мнению Госавтоинспекции, внушает опасения. Хотя бы потому, что машин этим летом на дорогах больше обычного. Детей тоже. Ощущение вольницы, отсутствие инстинкта самосохранения, эффект коллективного бессознательного, который всегда срабатывает, если собираются хотя бы трое подростков, и незнание правил дорожного движения - все это известные факторы риска. Прибавьте сюда отягчающие обстоятельства в виде велосипедов, скутеров, самокатов, скейтов, моноколес и прочих доступных для детей средств передвижения, которые позволяют им развивать приличную скорость и одновременно сокращают время на принятие решения, и вы поймете: каникулы - тот еще квест.

Сделай сам

По статистике аварийности, именно в этот период возрастает количество ДТП с участием детей. В числе пострадавших оказываются дети-пешеходы, дети-пассажиры, несовершеннолетние велосипедисты, владельцы средств индивидуальной мобильности (СИМ) и водители скутеров. Это случается каждый год, притом что российские дороги становятся все безопаснее и все меньше детей попадает в трагическую статистику. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - основное направление федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ведется огромная работа, в которой помимо Госавтоинспекции задействованы различные министерства, ведомства и общественные организации. Разработка обучающих программ, тренинги, социальные кампании, конкурсы, тематические мероприятия - все это, безусловно, дает результаты. Но было бы по меньшей мере наивным целиком перекладывать заботу о безопасности детей на какие угодно ведомства. Жизнь и здоровье ребенка - все-таки в первую очередь зона ответственности родителей. Хотя бы потому, что они рядом. И они - главный авторитет для ребенка. Ну, или как минимум объект бессознательного подражания.

Как заметил заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич: «Сила личного примера авторитетного взрослого для ребенка важнее и действеннее любых увещеваний. Так что, если вы постоянно твердите ему о том, как важно соблюдать правила безопасного поведения на дорогах, а сами не пристегиваетесь, садясь в машину, превышаете скорость, переходите дорогу в неположенном месте, игнорируете запрещающие сигналы светофора, утыкаетесь в экран смартфона на переходах, не стоит питать иллюзий относительно результата. И напротив, шансы на то, что ваш ребенок не попадет в печальную статистику, возрастают, если вы во всех ситуациях ведете себя как ответственный участник дорожного движения. И, конечно, поясняете свои действия ребенку. Только так вырабатывается навык».

Вспомнить все

Итак, не окриком направлять, не пальцем указывать, а убеждать личным примером. Впрочем, сила личного примера не отменяет силу знаний. Ребенок должен знать правила дорожного движения в том объеме, который отвечает его жизненным потребностям. Надеяться, что все необходимые знания педагоги уже поместили в его голову, - безосновательный оптимизм. Наверняка учили. Но голова ребенка не банка, в которую можно что-то впихнуть, завинтить крышкой и думать, будто бы это что-то там хранится. Поэтому повторите правила поведения на дороге.

По свидетельству Госавтоинспекции, дети чаще всего совершают следующие нарушения:

• Выбегают на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

• Переходят дорогу перед близко идущим транспортом. Увы, привычки останавливаться перед переходом, оценивать ситуацию и контролировать ее слева и справа во время движения нет даже у взрослых. Что говорить о детях!

• Выходят на проезжую часть из-за припаркованного транспорта. Ну да, когда-то так учили: «Жизни и здоровья ради обходи автобус сзади, а трамвайчик обходи, огибая спереди». Некоторые сохранили этот файл в своих головах и теперь передают его детям. Сотрудники Госавтоинспекции очень просят: сотрите эту информацию, не обходите ни сзади, ни спереди - просто дождитесь, когда уедет.

• Игры вблизи проезжей части. Просто потому, что для ребенка любая свободная территория - место для игры.

Если ребенок ездит на велосипеде, убедитесь, что он знает правила, следует им и пользуется защитной экипировкой. Особый объект внимания - дети на средствах индивидуальной мобильности: самокатах, гироскутерах, моноколесах и пр. Некоторые приводятся в движение электродвигателем и могут развивать значительную скорость - до 60 км/ч. При этом получать права на управление не надо. Стало быть, владельцем такого СИМ может быть и несовершеннолетний. Это по закону. Но кроме законов, что пишут люди, есть неотменимые законы природы, согласно которым дети в силу возрастных психофизических особенностей не способны объективно оценивать опасность, оперативно реагировать на изменение ситуации, и инстинкт самосохранения у них не развит. Во и подумайте, стоит ли выражать свою любовь в виде таких подарков.

Виноваты взрослые

Госавтоинспекция делает все возможное, чтобы максимально повысить уровень безопасности детей на улице. Но сохранение жизни и здоровья каждого ребенка - общая задача всех взрослых. В первую очередь родителей. И она пока не решена. На российских дорогах все еще гибнут дети: по собственной неосторожности, потому что водитель нарушил ПДД… В любом случае, это всегда вина взрослых. Которые не научили, не досмотрели, не защитили, не смогли стать достойным примером… Да, 76% родителей при перевозке детей используют детские автокресла и ремни безопасности. Но остаются еще 24%. А значит, дети в опасности! Мы, взрослые, ставим их жизни под угрозу не по злому умыслу. Скорее по небрежению, недомыслию. Можно привести множество причин, но ни одна из них - не оправдание тем, кто превышает скорость, совершает опасные маневры и даже садится нетрезвым за руль автомобиля с маленькими пассажирами. Удивительно, но это те же люди, что беспокоятся о том, достаточно ли ортопедична подошва сандаликов у ребенка и хорошо ли он усвоил неправильные английские глаголы. Госавтоинспекция призывает задуматься о приоритетах и мере своей ответственности. Не только по закону, но и по совести.

И напоследок

8 июня на подъезде к селу Еловкино Новосибирской области автомобиль ВАЗ-21061 вылетел на обочину и опрокинулся. Водитель погиб. Трое пассажиров, среди которых два ребенка, не пристегнутых ремнями безопасности, получили травмы и были госпитализированы. Еще один раненый получил медицинскую помощь на месте. Еще четверо, включая троих несовершеннолетних, отделались испугом - к категории раненых не относятся. Вопрос: сколько пассажиров было в «шестерке», которой управлял 46-летний водитель, никогда не имевший водительского удостоверения?

Такая вот любопытная задачка из жизни. Прорешайте ее вместе с детьми: тут вам и ПДД, и математика, и физика.