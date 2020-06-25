Самое тяжелое на войне - это нехватка воды

Дед мой, ветеран войны, шибко ругал нас, внуков, за «озорство с водой». До сих пор помню, с какой болью в сердце он отчитывал меня за оставленный открытым кран водопровода на даче. Заигравшись, я бросила шланг между грядок, и вода хлестала из него битый час.

- Вода - первейшая ценность, - учил дед. - Мы без нее не победили бы.

Дед знал, о чем говорил. В войну, лежа в окопах, ему не раз приходилось пить болотную воду, процеженную через гимнастерку.

…Всероссийский проект «Реки Великой Победы» (рекипобеды.рф) - это исторический взгляд на значение водных объектов в Великой Отечественной войне. Он стартовал 14 марта и продлится до 30 ноября.

Безусловно, у этого проекта есть определенные цели - патриотические ценности, приобщение детей и молодежи к сохранению исторической памяти, военно-патриотическое воспитание. Но все эти слова были бы ни о чем, если бы за ними не стояли реальные рассказы, как оборонялись водные рубежи нашей страны.

- Нас очень поддержали в регионах, - отмечают организаторы проекта. - И это лишний раз подчеркивает, насколько жива народная память, хранящая подвиги наших предков. Люди рассказывают о своих родственниках: специалистах по строительству понтонных мостов, моряках и капитанах кораблей, участниках Сталинградской битвы, форсирования Днепра, битвы за Москву, связистах, которые прокладывали линии связи по дну рек и погибали, шоферах «Дороги жизни» и т. д.

БИТВА ЗА МОСКВУ

Во второй половине ноября 1941-го немецкие моторизованные подразделения вышли к берегу Иваньковского водохранилища на Волге, за которым открывалась прямая дорога на Дмитров, Клин. Казалось, фашистский план охвата Москвы с севера вот-вот будет реализован. Однако главный инженер канала Москва - Волга Александр Румянцев нашел способ помешать врагу. Идея была проста: сбросить часть накопленной воды, подняв щиты на плотине Иваньковской ГЭС. Тогда лед, уже сковавший поверхность водохранилища (стояли 30-градусные морозы!), окажется «подвешенным» над понизившимся уровнем воды в Московском море и наверняка не выдержит тяжести вражеской техники, пытающейся форсировать акваторию.

Этот план был одобрен на заседании Государственного комитета обороны. В результате произведенного форсированного сброса воды водохранилище обмелело на два метра. Когда немецкие бронетранспортеры начали переправу на другой берег, под ними провалился лед, на дно ушли несколько боевых машин, десятки солдат... Дальнейшее наступление неприятеля на этом участке было остановлено.

Несколькими днями позже реализовали еще один «гидротехнический маневр», предложенный специалистами канала Москва - Волга.

«По плану, разработанному Александром Румянцевым, диспетчер Яхромского шлюза Тельпуховский, увидев утром 28 ноября колонну немецких танков и мотопехоты, приближающуюся со стороны Андреевской горы, приказал открыть водосброс, - рассказали сотрудники музея-заповедника «Дмитровский кремль». - В самый ответственный момент отключилось электроснабжение. Рабочим Расторгуеву и Вислогузову пришлось при помощи ручной лебедки поднимать сперва один тяжелый затвор, а потом - уже под пулями вражеских мотоциклистов - и второй. Вода из канала хлынула в Яхрому, ломая речной лед. Этот искусственный паводок оказался даже более мощным, чем настоящий весенний. Городской район Заречье, расположенный в пойме, оказался частично подтоплен. А самое главное, разлившаяся Яхрома не пустила германские танки и мотопехоту к западному берегу канала у Дмитрова».

Самое тяжелое на войне - это нехватка воды. Фото: Mary Evans Picture Library/ALEXA/ТАСС

ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО - «ДОРОГА ЖИЗНИ»

Рассказывает Акежева Алла Алексеевна: «Мой дедушка, Половин Петр Семенович, был призван на фронт рядовым в пехотно-строевые войска шофером. В начале сентября их войска перебросили на Ленинградский фронт, где уже с 12 сентября было положено начало работы «Дороги жизни».

Во время Великой Отечественной войны это была единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро в блокадный Ленинград - с 12 сентября 1941 года по март 1943 года.

По «Дороге жизни» проходила эвакуация мирного населения в тыловые районы СССР, перебрасывалось подкрепление, было снабжение Ленинграда продовольствием, топливом, вооружением, боеприпасами. В эту огромную работу вложил частичку своего труда и мой дед - Половин Петр Семенович, который с первых дней блокады и до последних был шофером, возил на грузовике продовольствие, боеприпасы, перевозил людей.

Трижды его машина проваливалась под лед, но он, к счастью, спасался, был тяжело ранен. После прорыва блокады войска, в которых служил мой дед, перебросили под Свердловск.

Вернулся дедушка с войны сержантом, в сентябре 1945 г. имел медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Ленинграда».

В мирное время работал шофером на хлебозаводе в г. Черкесске.

Сейчас, к сожалению, нет с нами моего дедушки, но мы будем помнить о нем и помнить о том, какой ценой завоевано счастье…»

МАСШТАБ

За 18 лет в Водном конкурсе приняли участие 32 000 школьников из 85 российских регионов, выполнивших почти 23 000 научно-исследовательских и прикладных проектов по сохранению водных ресурсов.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

За 564 дня существования «Дороги жизни» в Ленинград доставлено 1 615 000 тонн груза, за это время из города было эвакуировано больше миллиона человек. Для подачи в город нефтепродуктов по дну озера был проложен Ладожский трубопровод.

За время Великой Отечественной войны по Волге было перевезено 543 тысячи военнослужащих, гражданского населения и раненых. Фото: Борис КУДОЯРОВ/РИА Новости.

ВОЙНА НА ВОЛГЕ

Рассказывает Наталья Юрьевна Юрьина, награжденная за мужество в боях орденами и медалями: «Случай, о котором расскажу, произошел на Волге в октябре 1942 года. Наш батальон аэродромного обслуживания – технические мастерские, обслуга, шоферы со своими машинами – переправился через Волгу на понтонах ночью под шахматным минометным огнем. Сказать, что это было страшно, значит ничего не сказать… Первую половину своей фронтовой жизни, до ранения, я провоевала на спецмашине - бензозаправщике: заправка самолетов горючим перед вылетом. Меня придали в качестве стажера к опытному и, как тогда казалось, пожилому (около 30!) шоферу с Украины Семену Бабяку. Из штаба фронта был дан приказ: всем без исключения левобережным частям направить в Сталинград все автобензоемкости для эвакуации горючего. Реальная угроза захвата города врагом, чуть ли не ежечасная вероятность, что тысячегекталитровые склады горючего взлетят на воздух с устрашающей силы взрывом, продиктовали такой приказ.

В пути не раз попадали под бомбежку, были обстреляны пулеметами с воздуха. А над городом - на том берегу - сплошное марево пожара, розовато-черные тучи пыли, беспрерывный грохот… Над каждой из переправ роятся самолеты. Если б не знать, что это сошлись в бою две смертельно враждующие стороны, не видеть алеющих звезд на крыльях наших истребителей, закрещенных свастикой юнкерсов. Если бы не фонтаны воды от сброшенных в воду бомб, не прямые попадания то вправо, то влево от нас… Если б не это, можно подумать, что летчики ведут в воздухе какую-то захватывающе азартную игру, взмывая машины ввысь, падая коршуном, заходя друг другу в хвост, догоняя, кружась…

Когда наша очередь заезжать на переправу приблизилась, Семен Бабяк молча вынимает из кармана гимнастерки фотографию женщины с двумя девчушками, резким движением подносит к губам, затем неуклюже как-то проводит рукавом по глазам, говорит: «Пора!» - и нажимает на стартер. Повезло: мы переправились на правый берег. С риском простояли еще четыре часа в хвосте машин у огромных бензоемкостей на складе. Но наши славные ястребки не пропустили ни одного юнкерса в этот район! К ночи мы вернулись в часть».

Школьники из разных регионов страны еще только готовятся получить аттестат зрелости, но уже создают проекты, которые высоко оценивают в научной среде.

За 564 дня существования «Дороги жизни» в Ленинград доставлено 1 615 000 тонн груза, за это время из города было эвакуировано больше миллиона человек. Фото: Георгий ЗЕЛЬМА/РИА Новости.

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ

Красноармеец Георгий Карбук описывает мучения, которые выпали на долю защитников Брестской крепости: «Самое тяжелое - это нехватка воды. Вода требовалась для охлаждения пулеметов максим, иначе стволы перегревались и пулемет заклинивало. И тут же рядом с пулеметами лежали раненые, изнемогающие от жажды. Приходилось выбирать, что важнее: сохранять оружие в боеспособном состоянии или спасать людей. А вокруг лежали раненные, многие при смерти, они метались, бредили, просили воды. Целые семьи были там! С детьми! Сколько людей мучилось от жажды! А рядом, всего в двух шагах, две реки! Достать воды не было никакой возможности - все под огнем. Немцы установили мощные прожекторы на другом берегу, которыми всю ночь освещали наш берег. От этого света никуда было не скрыться, они обшаривали каждый кустик. Стоило кому-нибудь из нас попытаться пробраться к реке, как его тут же замечали. Там, на берегу, многие погибли».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За время Великой Отечественной войны по Волге было перевезено 543 тысячи военнослужащих, гражданского населения и раненых, 29 400 автомашин, 550 тягачей, 840 орудий, 150 тысяч тонн боеприпасов, вооружения, продовольствия. 65 пассажирских и 33 несамоходных судна были переоборудованы в плавучие госпитали. Через Волгу было перевезено свыше трех миллионов человек из областей, занимаемых немцами.

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