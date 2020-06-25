«Каждый третий житель России не имеет доступа к воде надлежащего качества»

ЛЮДИ ДЕЛА

В его руках безопасность водохранилищ и ГЭС нескольких регионов России

Николай Алексеевич КУЗНЕЦОВ трудится в филиале «Двинарегионводхоз» с момента его основания.

Химику по образованию жизнь приготовила насыщенный рабочий сценарий. Перевернуть профессиональную страницу пришлось в конце 90-х. Тогда закрыли Архангельское отделение геологоразведочного нефтяного института, где Николай Кузнецов работал над рецептурой обработки нефтяного пласта. Сегодня он - инженер, начальник производственного отдела и безусловная гордость коллектива.

- В январе 2000 года друзья посоветовали обратиться в организацию, которая будет заниматься обслуживанием гидротехнических сооружений, - вспоминает Николай Алексеевич. - Сначала было очень сложно. Несколько лет понадобилось, чтобы основательно изучить нормативно-техническую документацию сооружений, погрузиться в нюансы Водного Кодекса. Ведь в зоне деятельности нашего учреждения - объекты Мурманской, Архангельской, Вологодской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Коми.

Николай Алексеевич Кузнецов.

Сегодня ему 66 лет, и 21 из них он работает в подведомственном Росводресурсам учреждении, ответственном за огромный объем работы.

При непосредственном участии Кузнецова были воплощены в жизнь значимые водохозяйственные мероприятия: дноуглубление Корабельного рукава, дноуглубление реки Северная Двина на перекатах Юра, Чухчерема, реконструкция причалов на Красной пристани в Архангельске, строительство лабораторно-производственного корпуса ФГУ «Двинарегионводхоз», предупредительные противопаводковые мероприятия на затороопасных участках реки Северная Двина на территории Архангельской и Вологодской областей и многих других. Особое внимание начальника производственного отдела - реке Ворьема, по фарватеру которой проходит государственная граница Российской Федерации и Королевства Норвегия, где в рамках программы «Вода России» было построено 25 километров берегоукрепительных сооружений.

В календарном графике работ частые командировки: накануне и после паводков на водных объектах, а также для регулярных работ на водохранилищах и гидротехнических сооружениях...

- Бросить якорь и сесть дома - непросто. На работе как-то ощущаешь свою нужность. Ежедневные задачи и общение с молодежью не дают думать о старости. Но даже когда уйду на заслуженный отдых, все равно не смогу без воды. Буду больше времени проводить на рыбалке, - делится Николай Кузнецов.

Альберт КАСПАРОВ, руководитель «Центррегионводхоза»:

- Современное оборудование позволяет эффективно проводить расчистку русел рек и экологическую реабилитацию, обеспечивать безопасную работу водохранилищ, улучшать условия проживания граждан.

Росводресурсы закупили 68 единиц техники на сумму 430 миллионов рублей, в том числе для эффективной реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». За 2020 год только в рамках федерального проекта реализовывается более 70 мероприятий в 45 регионах. В 2019 году выполнено 12 мероприятий в 10 регионах России. Росводресурсы предусмотрели в 2020 году 1,6 миллиарда рублей на эти мероприятия, выполнено 36 процентов работ на сумму 584 миллиона рублей.

Альберт Каспаров.

Новая техника включает в себя многофункциональные самоходные фрезерные земснаряды-амфибии и установки, самосвалы повышенной проходимости, автокраны, тракторы, погрузчики, автогрейдеры, экскаваторы и другие.

«Центррегионводхоз» будет распределять филиалам спецтехнику для сбора мусора с поверхности воды, скашивания и сбора водной растительности (тростник, водоросли, ряска и т. п.), экскавационных и землечерпательных работ, рекультивации загрязненных земель, укрепления береговой линии, очистки дна от топляка.

Сергей БУДИЛИН, директор Информационно-аналитического центра развития водохозяйственного комплекса:

- Одним из важных направлений сохранения воды является привлечение молодежи и активных граждан.

Сергей Будилин.

Экологические марафоны по уборке водоемов и их береговой линии проводятся в рамках нацпроекта «Экология». Волонтерская экологическая акция «Вода России» призвана восстанавливать и сохранять водные объекты страны, нацеливать граждан на бережное отношение к природе, а также прививать подрастающему поколению экологическую культуру.

По итогам прошлого года проведено более 8600 мероприятий в 85 субъектах Российской Федерации, в ходе которых очищено 24 тысячи километров береговой линии. В мероприятиях по очистке от мусора берегов водных объектов приняли участие более 930 000 человек.

Дмитрий ГОРШКОВ, директор WWF России:

- В России ситуация с пресной водой лучше, чем в большинстве других стран - у нас находится более 20 процентов мировых запасов пресной воды без учета ледников и подземных вод. Жители крупных городов получают достаточно воды и часто воспринимают ее как бесконечный ресурс, не задумываясь об экономии. Но вода поступает в краны из природы и возвращается в нее же. Чем больше мы ее тратим, тем больше воды изымается из водоемов и водотоков, что может не лучшим образом сказаться на их обитателях. Кроме того, системы коммунального водоснабжения расходуют много энергии на очистку и распределение воды по домам и квартирам. Поэтому, экономя воду, мы не только сохраняем ценный ресурс планеты, но и помогаем снизить выбросы парниковых газов.

Дмитрий Горшков.

При всем водном богатстве России каждый третий житель страны не имеет доступа к воде надлежащего качества. Многие водные объекты страдают от сбросов загрязненных вод с промышленных предприятий, сточных вод коммунального хозяйства, стоков с сельскохозяйственных полей. Очистных сооружений не всегда хватает, а природе сложно очистить воду самостоятельно. Плохо очищенная вода негативно влияет на организмы, живущие в воде. Согласно индексу живой планеты (по данным на 2018 год), численность популяций пресноводных видов с 1970 года сократилась на 83 процента.

Чтобы остановить эту тенденцию, нужно как можно лучше очищать сбрасываемые в реки и озера сточные воды, постепенно отказываться от опасных производств, а также расширять и укреплять сеть особо охраняемых природных территорий. И главное - необходимо сохранить свободное течение рек, на которых все еще нет плотин. Создание плотин приводит к обеднению экосистем и смене видового состава, из-за этого рекам становится еще сложнее справляться с негативным влиянием человека.

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