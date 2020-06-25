АКВА-БИНГО

- Приобрести многоразовые питьевые трубочки

- Принимать душ не дольше 5 минут

- Закрывать кран во время чистки зубов

- Ходить в магазин с многоразовой сумкой

- Вызвать слесаря, увидев капающий кран

- Осуждать тех, кто моет машины у реки

- Знать различие между дамбой и плотиной

- Предотвратить экологическую катастрофу

- Убрать мусор с берега водоема

- Отказаться от одноразовой посуды

- Попить воды из Байкала

- Собрать дождевую воду

- Купить органическую бытовую химию

- Посчитать «водный след»*

- Рассказать друзьям об этом БИНГО

И помните, что только от нас самих зависит сохранение уникальных водных ресурсов России. Давайте, попробуем!

*Водный след - количество воды, используемой при производстве любых товаров (например, одежды, которую вы носите) и услуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дороже нефти

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов рассказал о цифровизации в отрасли, проблемных регионах и о том, как пандемия сказалась на экологии страны (подробности)