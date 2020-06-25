АКВА-БИНГО
- Приобрести многоразовые питьевые трубочки
- Принимать душ не дольше 5 минут
- Закрывать кран во время чистки зубов
- Ходить в магазин с многоразовой сумкой
- Вызвать слесаря, увидев капающий кран
- Осуждать тех, кто моет машины у реки
- Знать различие между дамбой и плотиной
- Предотвратить экологическую катастрофу
- Убрать мусор с берега водоема
- Отказаться от одноразовой посуды
- Попить воды из Байкала
- Собрать дождевую воду
- Купить органическую бытовую химию
- Посчитать «водный след»*
- Рассказать друзьям об этом БИНГО
И помните, что только от нас самих зависит сохранение уникальных водных ресурсов России. Давайте, попробуем!
*Водный след - количество воды, используемой при производстве любых товаров (например, одежды, которую вы носите) и услуг.
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