Парад Победы в Москве 24 июня 2020: прямая онлайн-трансляция

Парад Победы в Москве 24 июня 2020 года начнется в 10:00 утра. Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию с торжественного мероприятия в столице.

Парад Победы - 2020 в Москве.Парад в честь 75-летия Победы проходит в Москве. В этом году торжественное шествие перенесли с 9 мая на 24 июня, чтобы сдержать распространение коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в России было принято решение перенести грандиозное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на 24 июня. Соответствующее решение главы государства было озвучено 26 мая 2020 года в ходе обращения к нации.

24 июня 1945 года в Москве состоялся первый Парад Победы, отличавшийся особенной торжественностью и символизмом: войска проходили по Красной Площади, волоча по земле нацистские штандарты и бросая их к подножию мавзолея.

В этом году Парад в Москве обещает быть не менее впечатляющим: в нем примут участие 14 тысяч военнослужащих. В ходе главного военного шествия покажут около 220 единиц техники, в том числе более 75 боевых самолетов и вертолетов.