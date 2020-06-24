2020-06-24T03:12:41+03:00
Общество

Парад Победы в Москве 24 июня 2020: прямая онлайн-трансляция

Прямая трансляция Парада Победы в Москве начнется 24 июня 2020 года в 10:00 [видеотрансляция]
Юлия КЕКОВА
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Парад Победы в Москве 24 июня 2020Парад Победы в Москве 24 июня 2020Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Парад Победы в Москве 24 июня 2020 года начнется в 10:00 утра. Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию с торжественного мероприятия в столице.

Парад Победы - 2020 в Москве.Парад в честь 75-летия Победы проходит в Москве. В этом году торжественное шествие перенесли с 9 мая на 24 июня, чтобы сдержать распространение коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в России было принято решение перенести грандиозное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на 24 июня. Соответствующее решение главы государства было озвучено 26 мая 2020 года в ходе обращения к нации.

24 июня 1945 года в Москве состоялся первый Парад Победы, отличавшийся особенной торжественностью и символизмом: войска проходили по Красной Площади, волоча по земле нацистские штандарты и бросая их к подножию мавзолея.

В этом году Парад в Москве обещает быть не менее впечатляющим: в нем примут участие 14 тысяч военнослужащих. В ходе главного военного шествия покажут около 220 единиц техники, в том числе более 75 боевых самолетов и вертолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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