Алексей Мартынов, директор Института новейших государств: За последние три месяца власть стала еще ближе к простым людям

- Алексей Анатольевич, прозвучавшее во вторник, 23 июня, обращение Владимира Путина к гражданам страны, с одной стороны, выдержано в логике его предыдущих выступлений - то есть, - оно отличается той же конкретной направленностью...

- Да, Александр, этот так, вы правильно заметили.

Но есть ещё одна особенность: это действие (подчёркиваю, не слова, а именно - действие) на опережение.

Причём - президент нацеливает на это не только федеральные органы, но и - региональные.

Дальше... Смотрите: приоритет - благополучие простых людей, оказание государственной помощи тем, кто, действительно, в ней нуждается.

Это наиболее уязвимая категория граждан, это наиболее пострадавшие отрасли экономики.

В минувший вторник Владимир Путин подвел промежуточный итог трех - четырёхмесячной борьбы с распространением опасного вируса. Но, по сути, наметил программу жизни государства на ближайшие месяцы. И это понятно... Окончательные итоги подводить пока рано, потому что в ряде регионов, пускай их осталось несколько, ситуация еще довольно сложная. Им, как сказал президент, будет оказана дополнительная помощь, в том числе, и федеральная. А это значит - и на уровне Министерства обороны, МЧС, - об этом Путин тоже говорил...

И главный пафос нынешнего выступления президента заключался все же в выводе о том, что мы смогли выйти из этой опасной ситуации с результатом, цена которого - десятки тысяч сохраненных жизней. (При ином отношении к этой проблеме, как случилось в некоторых странах, эти цифры могли бы пополнить собой статистику смертности.)

Так вот, мы не смогли бы добиться таких результатов, если бы федеральные, региональные власти и, конечно же, граждане нашей страны (по крайней мере, подавляющее их большинство) не подошли бы очень ответственно к обрушившейся на страну проблеме распространения страшного вируса.

Вот эти меры - на опережение, предложенные государством - они сработали ещё и потому, что россияне серьезно, адекватно и честно старались помогать - стране и друг другу - хотя бы тем, что выполняли те самые требования, которые предлагались: самоизоляция, ограничительные какие-то меры.

- И еще мэр Москвы Сергей Собянин - на уровне Госсовета, - координировал работу в регионах, более того, ведь столичные медицинские десанты были отправлены сразу в несколько тревожных уголков России...

- Конечно.

- В другие города.

- Да... Москва столкнулась первой с этой пандемией, причем, в условиях 15-миллионного мегаполиса выдержала более чем серьезное, огромное количество рисков.

В первую очередь, рисков, связанных со здоровьем детей, людей старшего поколения.

Я напомню, что это все - в условиях, когда наша столица - одна из первых среди регионов столкнулась с оптимизацией системы здравоохранения. (Между прочим, это была федеральная программа бывшего правительства. Естественно, регионы обязаны были её выполнять.)

И когда у вас сократилось - в несколько раз! - количество лечебных учреждений, и тут - этот вызов, который с собой принесла пандемия... Конечно, задача борьбы с ней была архисложная. Архитяжелая.

И Москва, городские власти вовремя успели и с развертыванием необходимых медицинских мощностей, и с реализацией мер переустройства жизни огромного мегаполиса.

Я считаю, что в целом Москва и москвичи со всем этим справились.

И вообще, самым точным критерием любого результата всегда является итог, итоговая статистика. Порядка 65 тысяч спасённых жизней - только в Москве.

А это, между прочим, 65 тысяч людских судеб. А если посчитать семьи, от которых удалось отвести беду.

Мне кажется, тут никакой бухгалтерский подход невозможен. И чего бы нам ни стоило это все, имеется в виду экономические какие-то аспекты, там затраты приличные, я- никакими деньгам не оценить эти спасенные жизни.нашей России. Вот я так считаю.

Из всего этого - вывод: за последние три месяца власть стала ещё ближе к простым людям. Вот почему все так получается.