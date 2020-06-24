2020-06-23T23:45:45+03:00
Политика

«Не только компенсация потерь, но и стимулы для роста»: эксперт оценил экономический блок мер из обращения президента

Льготные кредиты под 2% и меры поддержки IT- сектора окажут эффект на всю экономику, а не только на определенные отрасли
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сильный пакет мер по поддержке IT -сектора даст эффект не только для этой сферы, но и для всех отраслейСильный пакет мер по поддержке IT -сектора даст эффект не только для этой сферы, но и для всех отраслейФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

В последнем телеобращении к россиянам 23 июня президент Владимир Путин предложил ряд новых мер для поддержки российской экономики. Среди них, в частности, еще 100 млрд рублей на льготные (под 2%) кредиты для предприятий в пострадавших от коронавируса отраслях — которые будут полностью списаны тем компаниям, которые сохранят штатную численность сотрудников. А также меры по снятию излишних административных барьеров, расширение возможности получить статус самозанятого. И — на что обратили особое внимание многие эксперты - «налоговый маневр» для IT-сферы. Ставка налога на прибыль для таких компаний снижается с 20 до 3%, а ставка страховых взносов - с 14 до 7,6%.

-Это меры действительно важные, - прокомментировал «КП» новые предложения директор Центра исследований структурной политики, профессор департамента прикладной экономики факультета экономических наук Высшей школы экономики Юрий Симачев. - В частности, я обратил внимание на то, что будет расширена практика предоставления кредитов под низкие проценты компаниям из пострадавших отраслей. Важно то, что эта мера не просто компенсационная — раз у нас кризис, надо компенсировать потери — она стимулирует более быстрый выход из кризиса и переход к росту. С этой позиции еще одна очень правильная дополнительная мера — в отношении IT- сектора. Это сектор, где много людей высококвалифицированных, при этом мобильных, выбирающих, где можно более эффективно развиваться. А есть и общий тренд на цифровую трансформацию, и для нас, для российской экономики — это очень важный фактор повышения производительности труда и конкурентоспособности. Сильный пакет мер по поддержке IT -сектора даст эффект не только для этой сферы, но и для всех отраслей. Потому что это один из секторов, который обеспечивает динамичный рост всей экономики. Иными словами, меры из нового пакета обеспечивают некоторые структурные сдвиги, которые нам нужны для того, чтобы не просто пережить кризис, но и перейти к росту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Медики предупредили о пожизненных последствиях коронавируса
Последние новости на утро 24 июня 2020: Путин подписал указ о выплате семьям с детьми до 16 лет
Евросоюзу предсказали дефицит нефти
Названа главная опасность ношения масок на подбородке
Трамп предложил назвать коронавирус "Ухань"
Болтон предположил, что Трамп пытался использовать власти Украины
Почему опасно загорать в городских парках, рассказал эксперт
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля
Саакашвили рассказал, как ходил с Трампом в клубы
Захарова прокомментировала заявление Киева о "многомиллионных долгах"
Оперный театр в Барселоне выступил с концертом для растений
Мужчина заснял на видео погоню голодного медведя за мороженым
Шесть человек погибли при крушении легкого самолета в Мексике
Ученые раскрыли, как ожирение влияет на развитие слабоумия
Роспотребнадзор призвал носить маски и соблюдать дистанцию на Параде Победы
Захарова высказалась об оскорблениях грузинского журналиста в адрес Путина
"Яндекс" объявил о частичном прекращении сотрудничества со Сбербанком
В Москве задержали около 30 человек во время рейда по борьбе с оргпреступностью
Twitter признал пост Трампа оскорбительным