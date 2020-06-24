«Не только компенсация потерь, но и стимулы для роста»: эксперт оценил экономический блок мер из обращения президента

В последнем телеобращении к россиянам 23 июня президент Владимир Путин предложил ряд новых мер для поддержки российской экономики. Среди них, в частности, еще 100 млрд рублей на льготные (под 2%) кредиты для предприятий в пострадавших от коронавируса отраслях — которые будут полностью списаны тем компаниям, которые сохранят штатную численность сотрудников. А также меры по снятию излишних административных барьеров, расширение возможности получить статус самозанятого. И — на что обратили особое внимание многие эксперты - «налоговый маневр» для IT-сферы. Ставка налога на прибыль для таких компаний снижается с 20 до 3%, а ставка страховых взносов - с 14 до 7,6%.

-Это меры действительно важные, - прокомментировал «КП» новые предложения директор Центра исследований структурной политики, профессор департамента прикладной экономики факультета экономических наук Высшей школы экономики Юрий Симачев. - В частности, я обратил внимание на то, что будет расширена практика предоставления кредитов под низкие проценты компаниям из пострадавших отраслей. Важно то, что эта мера не просто компенсационная — раз у нас кризис, надо компенсировать потери — она стимулирует более быстрый выход из кризиса и переход к росту. С этой позиции еще одна очень правильная дополнительная мера — в отношении IT- сектора. Это сектор, где много людей высококвалифицированных, при этом мобильных, выбирающих, где можно более эффективно развиваться. А есть и общий тренд на цифровую трансформацию, и для нас, для российской экономики — это очень важный фактор повышения производительности труда и конкурентоспособности. Сильный пакет мер по поддержке IT -сектора даст эффект не только для этой сферы, но и для всех отраслей. Потому что это один из секторов, который обеспечивает динамичный рост всей экономики. Иными словами, меры из нового пакета обеспечивают некоторые структурные сдвиги, которые нам нужны для того, чтобы не просто пережить кризис, но и перейти к росту.