Данила Козловский и Чулпан Хаматова подписали письмо в защиту Кирилла Серебренникова

Дело тянется уже более трех лет, если считать его началом обыск в квартире Серебренникова 23 мая 2017 года. Ровно три года назад, 22 июня 2017 года, он был арестован по обвинению в мошенничестве. Само судебное разбирательство ведется с 25 октября 2018 года.

По версии обвинения, курс Серебренникова в школе-студии МХАТ, получивший название «Седьмая студия» (в числе его выпускников, например, Риналь Мухаметов - звезда фильмов «Вторжение» и «Притяжение», и Александр Горчилин, режиссер «Кислоты»), был создан режиссером и его партнерами для хищения государственных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Сумма ущерба оценивается сейчас в 128,9 миллионов рублей. Режиссер и его коллеги, театральные продюсеры Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум и Юрий Итин, свою вину не признают, а культурная общественность в своем большинстве считает дело чисто политическим и направленным лично против одного из самых успешных российских режиссеров, чье творчество всегда вызывало большие споры.

В прошлую пятницу была завершена стадия судебного следствия. В последний день заседаний следователи, допрашивавшие свидетелей, были обвинены в давлении на них, а назначенная судом очередная, уже третья по счету, экспертиза финансовой деятельности проекта «Платформа» подвергнута жесткой критике адвокатами обвиняемых как ангажированная и непрофессиональная. В понедельник, 22 июня, гособвинение попросило признать Серебренникова, Малобродского, Итина и Апфельбаум виновными и дать Серебренникову 6 лет общего режима со штрафом 800 тысяч рублей, Малобродскому — 5 лет, Апфельбаум и Итину — по 4 года.

Вызывавшее бурный интерес общественности дело в последнее время оказалось вытеснено в общественном сознании на периферию по причине эпидемии коронавируса и дела Михаила Ефремова, поэтому кажется логичным, что коллеги Серебренникова, считающие его полностью невиновным, на финальном витке дела обратились с письмом к новому министру культуры Ольге Любимовой: именно возглавляемое ею ведомство считается в нем «потерпевшим». Сейчас письмо подписало более трех с половиной тысяч творческих работников, среди которых Данила Козловский, Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова, Сати Спивакова, Валерий Тодоровский, Юрий Бутусов, Евгений Писарев и многие другие актеры, режиссеры, критики и продюсеры.

В письме подробно сказано о «грубейших нарушениях со стороны следствия» и ошибках последней экспертизы «Платформы», в ходе которой было «сознательно или по неведению» не учтено 77 мероприятий «Платформы», уже выверенных и принятых судом. Авторы письма ссылаются на другую экспертизу, в которой «исчерпывающе доказывается, что никакого мошенничества не было, а «Платформа», напротив, сэкономила бюджетные деньги». Знаменитые режиссеры, актеры, музыканты, художественные руководители театров и другие деятели искусства попросили министра культуры лично ознакомиться с результатами проведенных экспертиз и отозвать иск против художественного руководителя «Гоголь-центра» и других фигурантов дела «Седьмой студии».

Все три года, находясь под следствием, Серебренников ни на секунду не прекращал свою творческую деятельность: несколько поставленных им за это время спектаклей и фильмов вызвали большой интерес в России и за рубежом, были показаны на крупнейших мировых площадках Авиньонском и Каннском фестивале. С нетерпением ожидаемый новый фильм Серебренникова, «Петровы в гриппе», он снимал по ночам после судебных заседаний. 26 июня суд должен начать оглашать приговор по делу «Седьмой студии». Хочется верить, что он не даст случиться несправедливости в отношении одного из самых известных сегодня отечественных режиссеров.