«Жена не давала Ефремову зашиваться, чистила печень травками»: сейчас супруга сообщает о состоянии артиста его друзьям

56-летний Михаил Ефремов за последний год изменился – постарел, пополнел. Сдал артист после смерти в прошлом году мамы народной артистки Аллы Покровской. 25 июня годовщина ее смерти — близкие в четверг соберутся вспомнить Аллу Борисовну. Последние несколько месяцев жена Михаила Ефремова Софья Кругликова с тремя его несовершеннолетними детьми жила в загородном доме семьи в Подмосковье, а артист – в их столичной квартире. Виделись супруги незадолго до смертельной аварии виновником которой стал Ефремов. Михаил Ефремов и Софья Кругликова обсуждали ремонт в квартире – это были их последние планы перед трагедией. Теперь про ремонт в ванной все забыли. Сейчас Софья отвечает на звонки коллег и друзей: «Как там Миша?» Миша переживает, похудел, плохо ест. Судьбу его решит суд. А многие сейчас задают вопрос: почему артист так и не завязал с алкоголем, ведь многие его коллеги, хорошо погуляв в молодости, теперь в завязке.

Товарищи Ефремова теперь вспоминают в разговоре, что лет пять назад Михаил взялся за себя – виной тому была его пятая жена Софья. Она его спровоцировала ходить в спортклуб – нашла элитный, где мало людей и купила абонемент, Михаилу так понравилось, что даже похудел почти на 15 кг. Кругликова как могла контролировала здоровье мужа. Сама Софья за 18 лет, прожитых с Ефремовым, к спиртному так и не притронулась – все знают, даже вкус алкоголя Софье неприятен. В начале семейной жизни она здоровье мужа сразу пыталась контролировать: Кругликова называла это «партизанской войной с зеленым змием» - подсыпала Ефремову травки для очищения печени, советовалась с врачом. Старалась везде с ним бывать, отвлекая от вредных привычек. Позже здоровье всех членов семьи поручила именитому доктору. У Ефремова астма, контроль врача ему необходим. Пристрастия к алкоголю артиста жена прилюдно оправдывала: мол, душа у Миши открытая, добрая, израненная. Кругликова человек верующий, и она переживала, что Михаил не бывает с ней в церкви так часто, как хотелось бы. Однажды Софья рассказала, что не давала Ефремову зашиваться, так как считает эту процедуру насилием над личностью и телом, а делать все нужно осознанно, надо настраивать мозг, лечить душу. Видимо, сам Ефремов и мозг не настроил, и душу не вылечил. Да и зашиваться он не собирался. Но его нынешнее положение заставит изменить привычки. Жена сколько ни пыталась, так и не смогла заставить Ефремова научиться контролировать свою зависимость. Зато Софья сама стремиться к ЗОЖу и детей приучила — то у них раздельное питание, то закаливание.