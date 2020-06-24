Спрос на онлайн-курсы иностранных языков во время самоизоляции вырос в 5 раз

С первых дней самоизоляции и удаленки из каждого ноутбука и смартфона на нас посыпались сотни онлайн-курсов, вебинаров, лекций, бесплатных и дорогих, от лучших университетов мира и новоиспеченных блогеров.

Похоже, что россияне возможностью реально воспользовались. И действительно стали в интернете не только зависать в соцсетях и проводит зум-совещания с коллегами, но и получать новые знания. В Google поделились с “КП” цифрами:

17% россиян во время пандемии впервые записались на платные онлайн-курсы.

29% стали чаще пользоваться обучающими программами.

Главная мотивация – новые знания нужны для карьеры и для того, чтобы больше зарабатывать (это данные исследования, проведенного в начале самоизоляции, в марте – апреле 2020 года).

Интернет-пользователи всего мира на 70% чаще искали онлайн-курсы, чем до начала карантинных ограничений.

В Youtube с начала марта тоже выросла популярность не только развлекательных, но и обучающих видео. Причем не на проценты, а сразу в несколько раз. И не только в России, но и во всем мире. Главным хитом самоизоляционного образования стали иностранные языки. Видеоуроки в Сети сейчас смотрят в 5 раз чаще, чем в прошлом году!

Но было бы странно зацикливаться на артиклях и неправильных глаголах. Кулинарные видеоуроки, посвященные пирогам, пирожкам, хлебу и всяческой выпечке взлетели на 260% по сравнению с докоронавирусными временами

Интервью с учеными, прямые трансляции уроков по школьным предметам и видео по запросу “домашнее обучение” смотрим на 120% чаще.