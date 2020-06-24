«Для нас всех это большое горе»: Татьяна Догилева высказалась об аварии и судьбе Михаила Ефремова

Страшной загадкой навис над российским кинопроизводством вопрос: что же делать с ролями Михаила Ефремова, попавшего в смертельное ДТП на Смоленской площади 8 июня?

Актер находится под домашним арестом, грядет суд, а значит как минимум на ближайшие несколько лет он может потерять возможность и мотивацию работать. Несколько проектов с Ефремовым в главной роли подвисли. Продюсеры осторожно оглядываются по сторонам и никак не могут сделать выбор: отречься от опального дебошира или проявить милосердие и цеховую солидарность, поддержав его. Вместо внятных объяснений — отговорки формата «решение еще не принято».

Одним из таких «зависших» сериалов стал проект «Вампиры средней полосы», где Михаил Олегович начал сниматься в образе вампира — бессмертного деда Святослава Вернидубовича. Судя по всему, вместо него введут другого актера, но никто в этом не признается. К примеру, Татьяна Догилева, сыгравшая в проекте Ирину Витальевну — суровую главу клана вампиров, тоже недоговаривает.

На съемочной площадке сериала «Вампиры средней полосы».

- «Вампиры» мне очень понравились, - призналась Татьяна в соцсетях. - И Ефремову тоже очень понравились, он снимался с энтузиазмом. Группа замечательная, и для всех нас было большим горем произошедшая трагедия. На этом объяснительная речь закончена. Но это тот случай, когда я целиком за команду, она очень достойно вела и ведет себя в этой сложной истории.

На уточнение, стоит ли ждать удаления сцен с Михаилом Олеговичем из «Вампиров средней полосы», актриса ответила уклончиво: «Я не уполномочена комментировать. Да и знаю немного».

Ранее актер Дмитрий Лысенков проговорился, что Ефремова удалят из сериала и переснимут сцены с другим актером. Позже он отрекся от слов, переложив ответственность на продюсеров.

Дмитрий Лысенков на съемках сериала.

Глава кинокомпании Yellow, Black & White Эдуард Илоян, снимающей «Вампиров средней полосы», заявил, что кадровых решений по проекту пока не принималось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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