Президенты на Параде: Лукашенко и Токаев не надели георгиевские ленты, а Жээнбеков не пришел из-за коронавируса у сопровождающего
В этом году на Парад Победы приехали лидеры девяти стран:
Президент Абхазии Аслан Бжания,
Президент Белоруссии Александр Лукашенко,
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков,
Президент Молдавии Игорь Додон,
Президент Сербии Александр Вучич,
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов,
Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.
При этом Рахмон, Бжания, Додон, Бибилов и даже Вучич с Додиком надели георгиевские ленты. Как, разумеется, и президент России. А вот Токаев ограничился значком в честь 75-летия Победы, но ленту надевать не стал. Александр Лукашенко надел свою ленточку, используемую в Белоруссии, цветок яблони и зеленый листок.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент Сербии Александр Вучич приветствует военных на параде Победы в Москве.
А вот с президентом Киргизии приключилась неожиданная история. Как сообщила пресс-служба Жээнбекова, он прилетел в Москву, но не пошел на Парад Победы из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождающих его лиц.
«Согласно алгоритму, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на COVID-19. У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат» - говорится в сообщении.
Президенты на Параде Победы - 2020.
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