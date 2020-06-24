Города-герои вернули советские имена

Иностранцы, да и многие молодые жители России, которые наблюдали по телевидению Парад Победы заметили, что многие российские города-герои проснулись 24 июня 2020 года под именами полководцев и руководителей советской эпохи. Соответствующие распоряжения можно найти на сайтах администраций Сталинира, Куйбышева, Свердловска и Сталинграда.

Под ними соответственно подписи мэров Цхинвала, Самары, Екатеринбурга и Волгограда. В документах говорится о том, что города на время торжественных дат и мероприятий, приуроченных ко Дню Победы (9 мая) и Дню начала войны (22 июня) меняют свои названия на исторические. В эти дни они будут носить имена, под которыми воевали с фашистской Германией.

Отметим, что такой указ подписал и глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Донецку на время проведения мероприятий 9 мая, 22 июня и 8 сентября — в день освобождения Донбасса от фашистов, присваивается его советское название Сталино", - указано в его распоряжении, которое было опубликовано этой весной.

По аналогии со Сталино Луганск будет называться Ворошиловградом. Именно такое название город носил с 1935 по 1958 год, а также с 1970 по 1990. Перерыв был связан с недоброжелательным отношением Хрущева к военачальнику Климу Ворошилову. Имя городу вернул Леонид Брежнев, который к практике присвоения городам имен современников относился нормально.

Отметим, что Сталинир, Сталино и Сталинград были переименованы после Великой Отечественной войны, в рамках кампании по преодолению культа личности Сталина, которая началась в 1961 году.

А вот Ворошиловград, Куйбышев и Свердловск вернули свои старорежимные имена только после уничтожения СССР в 1991 году.

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