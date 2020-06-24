Государство и банки продолжают помогать предпринимателям

Одними из первых поддержку от государства в период пандемии получил малый и средний бизнес. Поддержка эта оказывается по нескольким направлениям: бюджетные выплаты и субсидии, льготы, отсрочки обязательных платежей и налоговые послабления.

Среди наиболее пострадавших сфер предпринимательства, с самого начала ощутивших влияние введенных ограничительных мер, - общественное питание, продажа автомобилей, гостиничный бизнес, стоматологическая практика, грузоперевозки.

ЕДИМ ДОМА

Двери ресторанов и кафе были закрыты несколько месяцев. Разве что появление в ряде городов летних веранд говорит об ослаблении введенных ограничений. Работа «на вынос» помогла рестораторам остаться на плаву, но проблему не решила: объем выручки большинства заведений общепита, перешедших на «бесконтактный» формат, все равно сократился более чем вдвое.

В такой же ситуации оказалось и новокузнецкое ООО ТОКИО, в составе которого 5 семейных кафе в Междуреченске, Мысках, Калтане и Осинниках. Еще в марте в них было многолюдно, а детские праздники были расписаны на месяцы вперед. Но пришла пандемия, и планы изменились…

Работу решено было не прерывать – иначе можно было бы закрыться навсегда. Так официанты и бармены, оставшись без клиентов, переквалифицировались в курьеров.

- Доставка у нас была и раньше, но во время пандемии мы стали усиленно ее развивать, - рассказывает генеральный директор ООО «ТОКИО» Анна Родионова.

Конечно, доставка не обеспечила выручку «доковидных» времен. Но при этом остались обязательства перед поставщиками за полученный товар, перед сотрудниками по зарплате. Оборотных средств критически не хватало. Трудно сказать, как ситуация развивалась бы дальше, если бы на выручку предпринимателю не пришел банк. Причем, в прямом смысле слова: не Анна обратилась за кредитом, а как рассказала руководитель сети кафе, банк ВТБ первым предложил его, зная ситуацию компании и являясь одним из ключевых кредиторов по программе на выплату зарплаты работникам.

Ее отношения с этим банком складываются давно. В 2013-м и 2018 году Анна брала в ВТБ кредиты на приобретение недвижимости, благодаря которому были открыты два кафе в Мысках и одно в Калтане.

-Раньше работала с другими, и постоянно обнаруживались какие-то «подводные камни»: то комиссия, то еще что-нибудь. Обслуживание в ВТБ очень комфортное и прозрачное: менеджеры помогают подготовить документы, заполнить анкеты, - делится мнением Анна Родионова.

Не удивительно, что менеджер банка позвонил ей практически сразу после запуска программы льготного кредитования.

-Конечно, я воспользовалась предложением взять кредит на выплату зарплаты сотрудникам. Он позволил высвободить оборотные средства на расчеты с поставщиками. Оформление документов заняло минимальное время, - рассказывает Анна Родионова.

Благодаря кредиту Анна Родионова сохранит сотрудников. По условиям программы, заемщикам предоставляются средства на выплату зарплат сотрудникам предприятия. Кредит можно оформить сроком до года, при этом ставка по нему льготная: на первые шесть месяцев – 0%, на оставшийся срок – 2,5%.

- Если не случится новых испытаний, подобных коронавирусу, мы быстро встанем в колею и начнем работать в полную силу, - уверена Анна Родионова.

СИДИМ ДОМА

В преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году ООО «Инвестор» построил в Самаре 5-звездочный гостиничный комплекс «Lotte». Когда проходили матчи первенства, свободных номеров практически не было. Да и после чемпионата «Lotte» не пустовал: благодаря наличию большого конференц-зала, здесь регулярно проходили симпозиумы, конференции, корпоративные мероприятия.

Но из-за коронавируса деловые поездки прекратились, и номерной фонд практически всех отелей в апреле-мае 2020 года был загружен не больше, чем на 1 процент. Соответственно, можно представить, как упала их выручка.

С 27 марта часть людей перевели на удаленку. Остались технические службы, работники ресторана и те, кто принимал и обслуживал редких командировочных. Но, несмотря на резко сократившийся объем работ, сотрудникам надо было платить зарплату. А в «Lotte» их - 180 человек.

ООО «Инвестор» воспользовался кредитной линией, которую ВТБ открыл в рамках программы господдержки предпринимателей в условиях коронавируса. Это льготный кредит под 2% годовых. Задолженность по нему может быть списана при условии сохранения занятости. Если численность сотрудников не упадет ниже 90% от «доковидного» периода, то банк погасит за заемщика 100% основного долга и процентов по кредиту, а если будет сохранено не менее 80% работников – будет списано 50% задолженности. Необходимые продукты оформили в самарском отделении ВТБ.

- Понятно, что из-за коронавируса мы, как и весь гостиничный бизнес, понесли серьезные потери. Но я уверена, что принятые меры поддержки помогут нам и людей сохранить, и в последующем минимизировать потери. Вирус пройдет, и все наладится. Будем работать как раньше, с поправкой на безопасность, - прокомментировала ситуацию генеральный директор ООО «Инвестор» Галина Финютина.

РУЛИМ ДОМА

Для красноярского «СИАЛАВТО» (официальный дилер KIA и Renault) год начался с подъема продаж. А пик пришелся на март. Тогда, как мы помним, изменился курс доллара, и люди поспешили в автосалоны за машинами, пока цены на них не выросли.

Но, как только было объявлено, что страна уходит на самоизоляцию, ситуация диаметрально поменялась: в первый же месяц ограничений бизнес-показатели компании упали на 70 процентов. А так как Красноярский край один из немногих, где были введены и периодически продлеваются существенные ограничения, ситуация до сих пор остается непростой.

-Потом, когда ввели послабления, мы смогли с определенными ограничениями запустить сервисное обслуживание и ремонт, и, развивая направление онлайн-продаж, к концу апреля постепенно стали выводить на работу отделы продаж, - рассказывает владелец группы компаний «СИАЛАВТО» Сергей Нощик.

По его словам, меры поддержки были объявлены оперативно, потому что в марте и апреле угроза масштабного сокращения персонала и бизнеса нависла перед многими компаниями. Поэтому зарплатный кредит, который предоставил ВТБ, сильно сгладил остроту проблемы.

- Несмотря на то, что у части наших сотрудников не были оформлены карты банка ВТБ , банк пошел нам навстречу - и средства мы перечисляли на зарплатные карты других банков, - рассказывает Сергей Нощик, -Я искренне верю: если рынок пойдет вверх, или хотя бы зафиксируется в текущем состоянии, мне удастся сохранить сотрудников и вернуться к проектам выхода в другие регионы.

Согласно ответу пресс-службы на запрос КП, суммарный объем одобрений поддержки предпринимателей по различным программам, как государственных, так и собственных банка, в ВТБ составляет уже 390 млрд рублей. Это действительно, значительная сумма, благодаря которой увереннее в будущее смотрят сейчас тысячи предпринимателей.