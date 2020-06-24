Видео парада Победы 24 июня 2020 года в Москве: Новейшее вооружение и флаг России над Красной площадью

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл 24 июня, как и парад в 1945 году.

Перед началом Парада президент Владимир Путин лично пожал руки главным гостям - ветеранам. В своей речи президент поздравил всех россиян с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметив, что парад 1945 года "навсегда остался в истории, как торжество жизни над смертью".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786726" frameborder="0"></iframe> Выступление Владимира Путина на параде Победы - 2020.

Командовал парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков, а принял Парад глава Минобороны Сергей Шойгу. Перед началом парада он перекрестился под Спасской башней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786737" frameborder="0"></iframe> Министр обороны приветствует войска.

Открыли парад исторические роты. Вслед за почетными караулами различных видов войск, военных училищ и академий, представителями других силовых ведомств, прошла рота народного ополчения, казаков, а также парадные расчёты иностранных государств. Впервые в параде Победы приняли участие наследники героической шестой роты Псковской гвардейской дивизии ВДВ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786751" frameborder="0"></iframe> Пешая часть парада Победы - 2020.

Женские расчёт, принимающие участие в парадах Победы с 2016 года, прошли по Красной площади под звуки "Катюши". В Великой Отечественной войне 93 женщины стали героями Советского Союза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786744" frameborder="0"></iframe> Женщины-военные принимают участие в Параде на Красной Площади.

В трансляции парада Победы зрители могли увидеть, как камера пролетела через дуло танка и показала боевую машину изнутри.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786766" frameborder="0"></iframe> Видео пролета камеры через ствол в башню танка во время парада.

В этом году механизированную колонну возглавил танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786759" frameborder="0"></iframe> Военная техника на параде Победы - 2020.

Завершила парад воздушная часть. В небо поднялись 75 самолетов и вертолетов, а штурмовики Су-25 украсили небо цветами российского флага.