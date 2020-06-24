Кто и когда получит президентские 10 тысяч на детей: ответы на главные вопросы

Накануне Парада Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент России в телеобращении заявил о повторной выплате 10 000 рублей на ребенка в июле.

Первый раз о единовременной выплате глава государства объявил в мае, деньги на каждого ребенка от 3 до 16 лет семьи получили в июне.

- Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей, - сказал Владимир Путин. - Вместе с тем, экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз, в июле выплатить дополнительно по 10 000 рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей.

Оформлением и перечислением госпомощи занимается Пенсионный фонд России. В среду, 24 июня в ПФР выпустили подробное разъяснения особенностей перечисления 10 000 повторно.

КТО И КОГДА ПОЛУЧИТ ВЫПЛАТУ 10 000 РУБЛЕЙ?

ПФР: Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет.

ПОЛОЖЕНА ЛИ В ТАКОМ СЛУЧАЕ ВЫПЛАТА 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА РЕБЕНКА ДО 3 ЛЕТ?

ПФР: Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОВТОРНУЮ ВЫПЛАТУ

ПФР: Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей тому же получателю и по тем же реквизитам.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЕСЛИ СЕМЬЯ НЕ ПОЛУЧАЛА ВЫПЛАТ

ПФР: Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет.

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТЫ

ПФР: На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.

Заявления можно подать лично в отделении ПФР или дистанционно.

СКОЛЬКО СЕМЕЙ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ?

С апреля выплаты по указу президента уже получили почти 19 млн. семей, в которых воспитывается 25,5 млн. детей. Общая сумма выплат - 274 млрд. рублей. Ежемесячная выплата 5 тыс. рублей предоставлена 4,1 млн. семей на 4,4 млн. детей, единовременная выплата 10 тыс. рублей предоставлена 14,8 млн. семей на 21 млн. детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786620" frameborder="0"></iframe> Еще по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми, заявил Владимир Путин.

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