2020-06-24T12:54:46+03:00
Политика

«Кинул бутылкой в маковку и бил кулаками!» Депутаты подрались в Саратовской облдуме

За оскорбления и провокации досталось местной звезде - коммунисту Бондаренко
Роман ГОЛОВАНОВ
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А вы говорите, что в российских регионах скучная политика. Запомним это как депутатское побоище у Волги.А вы говорите, что в российских регионах скучная политика. Запомним это как депутатское побоище у Волги.Фото: Кадр видео
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Похоже, у украинских политиков из Верховной Рады появились конкуренты. Нашлись они в Саратове. Как это было. 23 июня. Заседание областной думы длится около 12 часов. Депутаты переходят к вопросам этики.

Замечания выписывают за неэтичные высказывания единороссу Дмитрию Чернышевскому и коммунисту Николаю Бондаренко. Кстати, Бондаренко - звезда саратовской политики. Он ведёт на YouTube канал «Дневник депутата». В стиле дедушки Ленина и Владимира Жириновского ругает власть. Ролики смотрят сотни тысяч человек.

Так вот заварушка разгорелась, когда Бондаренко начал снимать в стенах парламента свежий скандал для соцсетей. «Скрытую камеру» заметил депутат Анатолий Ципящук. Он кинул в коммуниста бутылку с криком: «Проваливай отсюда!»

Снаряд попал Бондаренко в голову. Коммунист попытался отомстить. Но на него накинулся депутат Чернышевский и стал молотить провокатора кулаками. Все перешло в массовое побоище. Разнимать политиков пришлось охране.

Так кто же виноват? Третейским судьей выступил саратовский депутат от ЛДПР Дмитрий Пьяных. Говорит, коммунист Бондаренко давно задирал и оскорблял коллег.

— И вот наконец-то апогей, получил бутылкой в маковку, — написал он. Пьяных посмеялся, что коллега-депутат пытается выставить себя оппозиционером. — Вспоминается фраза героя «Духлесс»: революции нужны мученики, а не придурки.

Депутат Чернышевский, который кинулся на Бондаренко, признался, что просто не выдержали нервы.

— Как всё было, я сказать точно не могу, потому что я увидел, когда уже Бондаренко атаковал нашего Ципящюка. Но Бондаренко в два раза младшего его, а Ципящюк — вообще не Геракл. Я побежал защищать коллегу, — сказал он изданию «Подъём».

Ну вот. А вы говорите, что в российских регионах скучная политика. Запомним это как депутатское побоище у Волги.

Депутаты подрались в Саратовской облдуме.

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Саратовские депутаты подрались на заседании облдумы. Полная версия

Они кидались бутылками и обливали друг друга водой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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