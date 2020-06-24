«Кинул бутылкой в маковку и бил кулаками!» Депутаты подрались в Саратовской облдуме

Похоже, у украинских политиков из Верховной Рады появились конкуренты. Нашлись они в Саратове. Как это было. 23 июня. Заседание областной думы длится около 12 часов. Депутаты переходят к вопросам этики.

Замечания выписывают за неэтичные высказывания единороссу Дмитрию Чернышевскому и коммунисту Николаю Бондаренко. Кстати, Бондаренко - звезда саратовской политики. Он ведёт на YouTube канал «Дневник депутата». В стиле дедушки Ленина и Владимира Жириновского ругает власть. Ролики смотрят сотни тысяч человек.

Так вот заварушка разгорелась, когда Бондаренко начал снимать в стенах парламента свежий скандал для соцсетей. «Скрытую камеру» заметил депутат Анатолий Ципящук. Он кинул в коммуниста бутылку с криком: «Проваливай отсюда!»

Снаряд попал Бондаренко в голову. Коммунист попытался отомстить. Но на него накинулся депутат Чернышевский и стал молотить провокатора кулаками. Все перешло в массовое побоище. Разнимать политиков пришлось охране.

Так кто же виноват? Третейским судьей выступил саратовский депутат от ЛДПР Дмитрий Пьяных. Говорит, коммунист Бондаренко давно задирал и оскорблял коллег.

— И вот наконец-то апогей, получил бутылкой в маковку, — написал он. Пьяных посмеялся, что коллега-депутат пытается выставить себя оппозиционером. — Вспоминается фраза героя «Духлесс»: революции нужны мученики, а не придурки.

Депутат Чернышевский, который кинулся на Бондаренко, признался, что просто не выдержали нервы.

— Как всё было, я сказать точно не могу, потому что я увидел, когда уже Бондаренко атаковал нашего Ципящюка. Но Бондаренко в два раза младшего его, а Ципящюк — вообще не Геракл. Я побежал защищать коллегу, — сказал он изданию «Подъём».

Ну вот. А вы говорите, что в российских регионах скучная политика. Запомним это как депутатское побоище у Волги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786793" frameborder="0"></iframe> Депутаты подрались в Саратовской облдуме.

В ТЕМУ

Саратовские депутаты подрались на заседании облдумы. Полная версия

Они кидались бутылками и обливали друг друга водой (подробности)