ЕС готов открыть границы. Но не для русских и американцев

Прекратилась ли пандемия коронавируса — не могут утверждать даже эксперты. А вот туристический сезон в разгаре. И с 1 июля ЕС готов открыть границы. Но не для всех.

Как выяснили журналисты New York Times, Евросоюз опасается новой волны пандемии в случае бесконтрольных прибытий из стран, где число коронавируса на 100 тыс. человек за последние две недели продолжает оставаться высоким. Именно поэтому в «белый список» включены граждане, например, таких государств как Китай или Вьетнам (там чума-2020 пошла на спад).

А вот в «чёрном списке», кому въезд в Шенген с туристическими целями пока заказан, — Россия, США и Бразилия. Как отмечают эпидемиологи, хоть в этих землях ковид «вышел а плато», число заражений на 100 тыс. населения в 5-10 раз больше, чем в Европе.

Впрочем, итоговое решение ещё не принято — так что в окончательном варианте «евростоп-листов» не исключены изменения.

Зато другая всероссийская здравница, Турция, излучает оптимизм. Южный сосед готов возобновить турчартеры из Москвы и Петербурга с середины июля. Всем гостям страны прямо в аэропорту бесплатно сделают тест на коронавирус. И при положительном результате, в зависимости от состояния, направят в больницу или просто изолируют в специально оборудованной гостинице.

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Мечты и реальность российского туризма: Очень хотим на Камчатку. А поедем в Крым и Сочи

Кирилл Родин, директор по работе с государственными органами власти Всероссийского центра исследования общественного мнения, рассказал о результатах опроса, проведенного ВЦИОМ специально для нашей онлайн-конференции:

— Мы видим, что потенциал действительно огромный — 54% россиян рассматривают для себя возможность отдыха в России. Четверть хотели бы поехать на Байкал. И для меня Байкал остается мечтой, которую я никак не могу реализовать. Очевидны ограничения: россияне не могут позволить себе такой отдых (подробности)