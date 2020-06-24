Почему этот парад станет историческим

Мое самое сильное впечатление от Парада Победы – пожилой ветеран, который сидел за Владимиром Путиным, по правую руку от него, когда президент произносил свою речь.

- …Уничтожил 75 процентов от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника… - перечислял Верховный Главнокомандующий.

А седовласый фронтовик в сером костюме в этот момент на заднем плане в знак согласия и поддержки потрясал рукой. Этот жест означал одно: «Можем повторить».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786825" frameborder="0"></iframe> Ветеран слушает выступление Владимира Путина.

Да, в последние годы эту фразу можно встретить на похабных автомобильных наклеечках, хозяева которых вряд ли служили в армии. И еще неизвестно, как себя поведут, если придется «повторять». Но в этой старческой экспрессии было столько силы, воли и Правды, что нисколько не сомневаешься – он сможет.

И те, кто чеканил шаг по брусчатке Красной площади, смогут. Потому что слеплены из того же теста, воспитаны на тех же книгах и фильмах, росли на примерах героического прошлого своих предшественников. Мало научить воевать. Нужно привить боевой дух – дух Победителя. Не случайно на этом параде шла «коробка» 104 гвардейского парашютно-десантного полка, 6 рота которого погибла, но не отступила на высоте 776 в Чечне. Потому что не учили поворачиваться к врагу спиной или вставать перед ним на колени.

Парад в России – давно больше чем парад. И нынешнее торжество точно войдет в историю. Речь здесь не только о символизме, хотя его в сегодняшнем дне – с горкой. Ведь в эти дни мы празднуем, если победу не в войне, то в битве с невидимым врагом. Против которого в «красную зону» шли добровольцы. И погибали.

Но сегодняшний Парад Победы очень ярко показал преемственность традиций ратной доблести, которая передается из поколения в поколение. А священность самого действа, которое объединяет в этот день даже непримиримых врагов, заставляет на короткое время позабыть о распрях и разногласиях.

И вот, согласно букве алфавита, по Красной площади чеканят шаг бойцы миротворческой бригады Азербайджана. А сразу за ними – парадный расчет Армении. Вслед за тремя видами индийских вооруженных сил – почетный караул Народно-освободительной армии Китая. Где бы еще они встретились с оружием в руках без желания его применить?

Люди недалекие называют наш парад «торжеством военщины», хотя в него заложен совсем обратный смысл. Который и был продемонстрирован 24 июня 2020 года. Это в первую очередь сакральный символ того, что объединяет и примиряет, а не убивает. Дань памяти как ветеранам-фронтовикам, так и их достойным преемникам. И напутствие будущим поколениям быть достойными своих предков. И если бы не коронавирус, этот парад все равно стоило бы провести именно в этот день, когда в 1945 году еще живые Победители поставили точку в страшной войне, бросив к кремлевским стенам гитлеровские штандарты.

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