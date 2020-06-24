67 видеокамер в самых неожиданных местах: Константин Эрнст рассказал, как снимали Парад

Каждый год воздушная часть Военного парада на Красной площади поражает воображение — и не только боевой мощью крылатых красавцев, но и эффектной видеосъемкой. В этот раз зрителей удивили сверхкрупные планы летящих самолетов, что рождало законный вопрос: как это вообще возможно?! По прошлым парадам известно, что некоторые самолеты оборудуют видеокамерами, но 24 июня все выглядело так, будто рядом с боевыми машинами летят юркие дроны, ведущие съемку.

На самом деле обошлось без дронов. «Мы системно работаем с Военно-воздушными силами, - напомнил «КП» генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. - Каждыи следующии парад вместе разрабатываем возможности нового крепления камер - в таких частях фюзеляжа, в которых раньше никто не отваживался это делать. Это позволяет каждыи год показывать парад с самых невероятных ракурсов».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786766" frameborder="0"></iframe> Видео пролета камеры через ствол в башню танка во время парада.

Но одно дело - снять, а важно же еще передать картинку в прямой эфир в режиме реального времени. И это тоже не самая простая задача, которую телевизионщики успешно решают год за годом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786769" frameborder="0"></iframe> «Русские Витязи» и «Стрижи» в небе над Москвой в рамках воздушной части Парада Победы - 2020.

Всего в съемках Парада было задействовано 67 видеокамер, установленных в самых неожиданных местах: в брусчатке Красной площади, на парящих в воздухе тросах, на миниатюрных роботах, передвигающихся вдоль колонн марширующих военных, даже внутри Спасской башни. А «командный пункт» Первого канала находился прямо под Спасской башней. По словам главного режиссера Первого канала Романа Бутовского, прямой эфир обеспечивали более 800 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/786784" frameborder="0"></iframe> Лучшие кадры парада Победы в Москве.В столице прошёл торжественный марш в честь 75-летия Победы. В этом году парад перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса

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