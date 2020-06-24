«Михаил Ефремов купил всем детям квартиры, машины»: как многодетный отец смог обеспечить наследников

У 56-летнего Михаила Ефремова шесть детей от четырех разных жен. После того, как артист совершил смертельное ДТП, его друзья пообещали в случае необходимости помочь трем несовершеннолетним детям. Ведь вряд ли в ближайшее время Ефремов сможет работать. Мать 15-летней Веры, 13-летней Нади и 10-летнего Бориса – пятая (последняя) жена Михаила Ефремова Софья Кругликова без работы обычно не сидит. Но ее доходы не сравнимы с заработками Ефремова. Получал артист хорошо, но особых сбережений не сделал – все тратил: на детей, помощь знакомым, ну и собственные нужды. Мы узнали, как обеспечил детей Михаил Ефремов.

Теперь многие задаются вопросом: как Софья Кругликова, которая терпеть не может алкоголь, не просто прожила с Михаилом Ефремовым 18 лет, но решилась трех детей родить. Мать Софьи 25 лет живет в Америке, и прилетала обычно к дочке на месяц летом – подменить няню на время отпуска. В этом году из-за пандемии планы нарушены. Так вот Софья своей матери и подругам говорила, что видела каким отцом был Михаил – он всегда заботился о детях от бывших жен, откликался на все просьбы.

Актер с женой Софьей, 2005 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Софья говорила всегда, что даже если Миша и уйдет от нее, то детей обеспечивать будет. Потому что безотказный и очень любит всех детей, заботится как может, - рассказала kp.ru коллега и знакомая Софьи. – Он обеспечил жильем своих старших детей – как только возникала необходимость, Миша сразу помогал».

Как нам удалось узнать, Михаил Ефремов купил квартиру своему старшему сыну Никите (от Аси Воробьевой). Кроме того, когда первенец женился отец оплатил его свадьбу в Грузии, также обеспечил хорошей машиной. Никита Ефремов с первой женой развелся, а теперь счастлив в гражданском браке с телеведущей Марией Иваковой. Ну а семейным гнездышком пара обеспечена, благодаря Михаилу Ефремову. Второй сын Ефремова Николай (от Евгении Добровольской) порадовал отца внучкой в прошлом году. Девочку назвали Аллой в честь матери Михаила Ефремовой Аллы Покровской. И тут папа помог и со свадьбой, и с жилплощадью. Со старшими сыновьями Михаил Ефремов общался регулярно: Никита заходил и звонил – отец у него был главный советчик в рабочих вопросах, Николай любил с отцом ходить болеть за «Спартак». Дочь 19-летняя Анна-Мария (от Ксении Качалиной) раньше жила в квартире, которую ей снимал отец. Прошлым летом умерла мама Михаила Ефремова, и он унаследовал ее квартиру в центре – туда поселил дочь Анну-Марию. Так как Ксения Качалина злоупотребляла алкоголем, Ефремов часто забирал Анну-Марию в свою семью, оплачивал репетиторов, возил на отдых, полностью обеспечивал и дочь, и ее безработную мать.

Михаил и Николай Ефремовы в спектакле «Посади дерево», 2020 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Против помощи детям от всех браков Ефремова нынешняя жена Кругликова не возражала. Но рассказывала знакомым, что актер помогал не только родне – если кто попадал в беду, то сразу советовался с Софьей: «Давай окажем помощь?» Сейчас друзья Михаила Ефремова вспоминают, что долгов тот никогда не учитывал – просто помогал. Поэтому и его несовершеннолетним детям в случае необходимости помогут. Но Софья Кругликова и сама без работы никогда не сидела – муж предлагал заниматься детьми, но она не соглашалась. Кругликова всегда это так обосновывала: «Работаю много, боюсь быть неинтересной мужу». Софья преподает в творческих вузах, работает звукорежиссером на студии у разных артистов и на разовых мероприятиях. Сейчас из-за пандемии вынужденный перерыв. Ее доходы вряд ли смогут полностью обеспечить нужды многодетной семьи, которая привыкла к определенному уровню жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784083" frameborder="0"></iframe> Все пьяные выходки Михаила Ефремова.Авария, в которую попал актер Михаил Ефремов, это самый трагический, но не первый результат его любви к выпивке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы расплатиться за смертельное ДТП: Михаил Ефремов продает дом за 50 млн

А все имущество актера тянет на полмиллиарда рублей (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Толпе мало смертей": Домогаров вступился за Ефремова и вспомнил трагедию с Владом Галкиным

Актер отказался выходить на сцену (подробности)