2020-06-24T15:52:24+03:00
Звезды

Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш и задание шоу, рассказал Ведущий Comment Out Владимир Маркони

Всем, кто успел поделить имущество пары и расписать их планы на будущее, придется подождать
Егор АРЕФЬЕВ
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Кристина Асмус и Гарик Харламов.Кристина Асмус и Гарик Харламов.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Соведущий «Вечернего Урганта» и ключевой демиург русского ютуба Александр Гудков успел прикормить аудиторию дерзкими розыгрышами в шоу Comment Out. То Ксения Собчак выкладывает в инстаграм клип «Убили негра», передавая слова поддержки протестующим против расизма в Миннеаполисе. То Анита Цой звонит Валерии с предложением помочиться в штаны на камеру. То блогеры одолевают Юрия Куклачева, жалуясь на возбужденного кота. Все это — наказания из проекта Comment Out, куда звезды приходят, чтобы творить дикие и безрассудные, но веселые поступки.

Гудков раздвинул рамки реальности в инстаграме. И чем дальше, тем опаснее становится верить в то, что пишут звезды. А вдруг опять гудковский след? Мы решили проверить слух про фейковый развод Гарика Харламова и Кристины Асмус и набрала Александру, чтобы узнать из первых уст. Он попросил перезвонить через пару часов и пропал.

Косвенные улики привели к ведущему шоу Владимиру Маркони. Остроумный шоумен в инстаграме написал под одним из вопросов про развод Харламова и Асмус «это все шоу».

Неожиданный комментарий к разводу Асмус и Харламова от Владимира Маркони.

Неожиданный комментарий к разводу Асмус и Харламова от Владимира Маркони.

Кроме того, Гарик за сутки до «официального заявления» фотографировался со спортсменом и актером Андреем Трушиным, который работает в Comment Out приглашенным артистом.

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Гарик Харламов и Андрей Трушин
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А еще на сайте Мосгорсуда нет никаких данных о бракоразводном процессе, хотя пара заявила, что он идет.

Ничего не оставалось, как дозвониться до Владимира Маркони — он оказался чуть более благодушным, открытым и честным, чем Александр Гудков. И шокировал «КП» правдой: развод Гарика и Кристины — это развод публики.

- Были ли в шоу Comment Out Гарик Харламов и Кристина Асмус?

- Спасибо вам за живой интерес к проекту. И поскольку мы всех участников просим, чтобы они до выхода программы ни в коем случае не признавались, что были у нас, мы были удивлены, что Гарик и Кристина рассказали об этом. Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство.

- Это было задание?

- Да, синхронное задание, которое нужно было выполнить вместе. В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку [чтоб определить победителя], но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст [заявления о разводе] с карточки.

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8 лет назад у нас начались отношения с @asmuskristina. Хорошая цифра 8.
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- Когда ждать этот выпуск в ютубе?

- Сейчас будет основная часть шоу 1 июля. И потом в июле мы должны уже выпустить их. Гарик и Кристина были лучшими участниками шоу. Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить «нет, нет» [это не шоу], но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем.

- А кому из звезд они звонили во время выпуска?

- Мы решили, что будет слишком много утечек, если расскажем и об этом. Так что пока не расскажем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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