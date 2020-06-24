Семья Трампа просит суд запретить выход книги племянницы президента
В последние дни у американского лидера не ладится с писателями. Сначала Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона за то, что тот решил опубликовать свои мемуары, где Трамп предстает далеко не в радужном свете. Белый дом даже пытался приостановить выход книги, ссылаясь якобы на наличие в ней государственных тайн. Но 23 июня воспоминания Болтона все-таки увидели свет.
Теперь настала очередь племянницы Дональда Трампа – Мэри. Она дочь старшего брата президента Фрэда Трампа-младшего, который умер в возрасте 42 лет в 1982 году. Не так давно женщина объявила, что подготовила книгу о семействе Трамп под громким названием: «Как моя семья создала самого опасного человека в мире».
Против книги Мэри выступил не лично президент США, а его младший брат Роберт. Он заявил, что в работе его племянницы полным-полно обличительных рассказов о семье действующего американского лидера. Негодуя, Роберт Трамп обратился в суд, чтобы он запретил выход книги. Мужчина добавил, что он сильно разочарован в своей племяннице, решившей пойти против семьи.
- Ее попытка с помощью книги произвести сенсацию и преставить наши семейные отношения в дурном свете после долгих лет безбедной жизни, благодаря семейному бизнесу, является одновременно и неблагодарностью, и насмешкой по отношению к моему покойному брату Фреду и нашим любимым родителям, - заявил Роберт Трамп. - Я и вся моя семья гордимся моим замечательным братом, президентом, и считаем, что поступок Мэри позорит всех.
Книга должна поступить на прилавки 28 июля. Ее выпустит то же издательство, что и мемуары Джона Болтона - Simon & Schuster. Это будет вторая попытка Мэри Трамп рассказать правду о своей знаменитой семье. В 2001 году ей было запрещено публиковать свой рассказ о Трампах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мемуары Болтона: Во время рейда украинского флота на Керченский пролив первой мыслью Трампа было "это украинская провокация"
Новые сенсационные откровения из книги бывшего советника Белого дома по нацбезопасности (подробности)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мемуары Болтона: Во время рейда украинского флота на Керченский пролив первой мыслью Трампа было "это украинская провокация"
Новые сенсационные откровения из книги бывшего советника Белого дома по нацбезопасности (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»