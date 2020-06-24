Планы физиков-ядерщиков построить шайтан-машину, больше прежней, обретают реальность

Работа на весь оставшийся XXI век

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) одобрила планы строительства Будущего Кольцевого Коллайдера (Future Circular Collider) - FCC или, по-нашему, БКК. С ним физики намерены поработать после того как свои возможности исчерпает нынешний крупнейший в мире инструмент познания тайн материи – Большой Адронный Колайдер (Large Hadron Collider) - LHC. Или БАК, по нашему. Или шайтан-машина, как его иной раз называют даже сами ученые, благоговея перед масштабом содеянного.

БКК разместится в 100 километровом кольцевом подземном тоннеле. Его проложат рядом с 27-километровым кольцом БАК.

БКК расположится рядом с БАК - нынешнней шайтан-машиной.

БКК будет не совсем круглым - местами его "бублик" плавно сожмут.

Как следует из статьи, опубликованной в журнале Nature, планы физиков простираются на весь XXI век. Начиная где-то с 2040 года они собираются разгонять и сталкивать в БКК электроны с позитронами - их положительно заряженными антиподами из антиматерии.

Далее энергию коллайдера доведут до фантастического значения в 100 тераэлектронвольт и будут сталкивать более массивные частицы - протоны и тяжелые ионы. Чтобы разбивать их вдребезги и смотреть, что из этого получится.

Физики рассчитывают обнаружить еще неизвестные частицы, которые вылетят в результате столкновений, электронов, позитронов, протонов и тяжелый ионов.

В процессе высоко энергетических экспериментов физики намерены уточнить параметры уже известных элементарных частиц и обнаружить новые. Но главное: они рассчитывают «производить» в массовом порядке бозоны Хиггса, несколько штук которых с большим трудом удалось вытрясти посредством «слабенького» БАКа. Массовое их производство позволит изучить свойства этой – так называемой частицы Бога, которая наделяет массой все другие частицы в окружающем нас мире. Что, в свою очередь, откроет перспективы разобраться в тайнах гравитации и антигравитации. Только на такое никаких денег не жалко. А нужно-то всего 21 миллиард евро. Столько придется потратить на возведение и оснащение БКК, длина окружности которого будет всего на 8,9 километра меньше Московской кольцевой автодороги.

Однако помимо бозонов Хиггса ученые надеются синтезировать еще и темную материю и тем самым понять, из чего она собственно состоит. И конечно же, им хотелось бы выяснить, почему во Вселенной обычная материя преобладает над антиматерией.

Внутри БКК расположатся сверхпроводящие магниты. Как и в БАК. Только гораздо мощнее.

Как бы чего худого не вышло

Энергия столкновений частиц в БАК не превышала 14 тераэлектронвольт (ТэВ). В БКК она достигнет 100 ТэВ. А это пугает не только малограмотных обывателей, но высокообразованных ученых. Например, Мартина Риса (Martin John Rees) — известного британского астрофизик и космолога, пожизненного пэра и королевского астронома. До 2010 года он возглавлял Лондонское королевское общество. То есть был предводителем всех британских ученых.

Еще два года назад сэр Мартин Рис опубликовал книгу под названием «On The Future: Prospects for Humanity», в которой обрисовал опасности масштабных физических экспериментов – как раз таких циклопических, ради которых и построят БКК. «Комсомолка» подробно рассказывала, чем конкретно пугал ученый. Напомню коротко.

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По мнению королевского астронома и некоторых не менее авторитетных его коллег, столкновения частиц, обладающих запредельной энергией, угрожают самому существованию Земли. Например, они могут породить микроскопические черные дыры, которые разрастутся и «всосут» в себя всю нашу планету.

Бозон Хиггса способен создать поле, которое ввергнет всю Вселенную в нестабильное состояние. И она, в итоге, распадется.

Эксперименты с высокими энергиями вроде бы могут спровоцировать и цепную реакцию, в результате которой наша обычная материя превратится в так называемую странную — невероятно плотную т тяжелую. Земля при этом сожмется в шар диаметром около 100 метров.

Королевский астроном пугает, что на месте БКК образуется черная дыра, которая начнет засасывать все вокруг. Аналогичные страхи сопутствовали и экспериментам на БАК. К счастью, они не оправдались.

Пока ничего страшного не случилось. Но и эксперименты были не столь уж мощным. Чем закончатся грядущие? Предельной ясности пока нет. Ученые спорят. Находятся такие, которые предлагают не строить новую шайтан-машину – от греха, что называется. Считают, что лучше было бы потрать деньги, скажем, на полеты на Марс. Или на строительство какого-нибудь мощного телескопа на Луне. Но похоже, что построят все же БКК. Если не помешают какие-нибудь не предвиденные обстоятельства вроде новой пандемии. Авторитет CERN и ее влияние сильно не только в Европе, но и во всем мире. В создании БАКа, к примеру, принимали представители 100 стран, более 10 тысяч ученых и специалистов, в том числе и из России.