2020-06-24T16:44:22+03:00
Экономика

Несут свои денежки: россияне открывают все больше вкладов в валюте. Почему

Стоит ли тоже бежать в банк и в какой валюте лучше держать сбережения
Евгений БЕЛЯКОВ
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Свободные деньги должны лежать в разных валютах и, что важно, всегда приносить доходСвободные деньги должны лежать в разных валютах и, что важно, всегда приносить доходФото: Алексей БУЛАТОВ
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Объем валютных вкладов в российских банках в мае вырос на 0,8% - до $89 млрд. Это произошло впервые с начала года. В январе-апреле объем сбережений в долларах и евро только сокращался. Наибольший отток произошел в марте, когда россияне сняли со счетов $5 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Причин может быть несколько. Во-первых, снятие наличных долларов и евро со счетов в марте было паническим. Фондовые рынки тогда катились вниз, нефть рухнула, коронавирус добрался до России, а чиновники сделали несколько неосторожных заявлений на тему вкладов и в итоге ввели налог на миллионные сбережения в банках. Часть этих денег теперь возвращается на счета, потому что хранить их в наличном виде тоже нет смысла. Проценты по долларовым вкладам и так мизерные, поэтому налог будет микроскопическим.

Во-вторых, именно в мае курс рубля стал резко повышаться по отношению к доллару. Отыгрывать те потери, которые он понес в марте. Стало понятно, что цены на нефть восстанавливаются. В этот момент многие вкладчики решили купить валюту по выгодному курсу. Тем более что ставки по рублевым депозитам тоже стали снижаться. Разница в доходности упала с прошлогодних 6 - 8% до 4 – 5% годовых. Уже не так впечатляет…

В ЧЕМ ХРАНЯТ ДЕНЬГИ РОССИЯНЕ?

Доля валютных вкладов в российских банках уже много лет держится примерно на одном уровне – около 20% от объема всех сбережений. Всего в банках лежит 31,5 трлн рублей, из них в долларах – 6,2 трлн (если перевести $89 млрд по нынешнему курсу).

Многие эксперты считают такое распределение идеальным для большинства вкладчиков. 80% средств хранится в той валюте, в которой мы совершаем покупки. А 20% - в той, которая нужна нам время от времени (для поездок за рубеж или самоуспокоения). Но насколько выгодна такая стратегия? Только в этом году рубль обесценился более чем на 10%... Давайте посчитаем.

В ЧЕМ БЫЛО ВЫГОДНЕЕ ДЕРЖАТЬ?

Стандартное заблуждение. Мол, доллар всегда растет в цене, поэтому деньги нужно хранить только в нем. Психологи объясняют этот феномен довольно просто. Мы помним только плохое (например, резкую девальвацию конца 2014 года). Но при этом забываем целые годы медленного укрепления отечественной валюты. А они были.

Для сравнения, мы взяли статистику Центробанка за последние пять лет. И попробовали посчитать, в чем было выгоднее хранить деньги все это время: с учетом девальвации и ставок по депозитам (см. графику). Рубль за это время сильно ослабел – с 54 до 69 рублей. Это падение примерно на 28%. Звучит серьезно, но сравнивать нужно не абсолютное падение, а упущенную прибыль. Объясню на примере.

Допустим, в июне 2015 года у вас было 100 тысяч рублей. Вы открыли вклад. В течение пяти лет он пролонгировался каждый год – по новой рыночной ставке. К сегодняшнему дню на нем накопилось бы 153 тысячи 700 рублей. Рост на 53,7%. Почти вдвое больше, чем пресловутые 28%.

Возьмем такой же срок, такую же сумму и вклад в долларах. По тогдашнему курсу это было бы $1850. С учетом процентов по вкладам через пять лет эти сбережения выросли бы до $2040. Если снять деньги и перевести их обратно в рубли, то получится 140 700 рублей.

Вывод: вложения в рублевые депозиты в последние пять лет были выгоднее. И это с учетом резкого падения курса рубля в начале этого года.

И ЧТО ТЕПЕРЬ, ЛУЧШЕ В РУБЛЯХ ВСЕ ДЕРЖАТЬ?

«Золотого сечения» и идеальной схемы размещения своих сбережений нет. Во-первых, у каждого человека своя сумма, свой срок сбережений и свои предпочтения по расходам. Во-вторых, в разные периоды времени будет разная сравнительная доходность. Доллары, купленные в начале этого года или в середине 2014-го (когда бакс стоил 35 рублей), конечно, принесли сверхприбыль. В-третьих, предсказать будущее никакой возможности нет. Прогнозы экспертов колеблются от 60 до 75 рублей за доллар к концу года. Все будет зависеть и от цены на нефть, и от темпов восстановления российской экономики, и даже от инфляции и выборов в США.

Единственное, что можно посоветовать, - свободные деньги должны лежать в разных валютах и, что важно, всегда приносить доход. Сбережения лучше размещать на депозитах и накопительных счетах. Даже нынешние 5% в рублях и 0,6% годовых в долларах - это больше, чем ноль (который предлагают по вкладам в евро). А если держать в одном банке не выше 1,4 млн рублей (в сумме по разным валютам), то можно не беспокоиться. Эта сумма гарантирована к возврату Агентством по страхованию вкладов.

Разница в курсах и сравнение доходности вкладов в разных валютах.

Разница в курсах и сравнение доходности вкладов в разных валютах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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