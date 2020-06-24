2020-06-24T17:20:08+03:00
Политика

"Это не роскошь и не прихоть": Хабенский передаст госпремию за благотворительность на лечение детей

Путин дал прием для гостей Парада и вручил в Кремле премии в пяти областях
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Одним из самых впечатляющих выступлений с ответным словом получилось у актера Константина Хабенского. Фото: Михаил Климентьев/ТАССОдним из самых впечатляющих выступлений с ответным словом получилось у актера Константина Хабенского. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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После завершения Парада Победы Владимир Путин пригласил приехавших в Москву лидеров на торжественный прием в честь праздника.

- День Победы отмечают в каждом из наших государств, - напомнил он коллегам. - Для наших народов это без всякого преувеличения очень дорогое событие.

Перед этим Путин и девять лидеров возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

- Мы не знаем ни имени, ни возраста, ни национальности бойца, погибшего в битве под Москвой, но он родной для миллионов людей – сын, муж, брат, дед, отец, - заявил президент России. - Мы будем всегда их помнить – тех, кто не вернулся с войны, гордиться всем поколением победителей. Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем!

Закономерно, что с темы Парада Победы началась и церемония награждения государственными наградами в Кремле.

- Сегодня по Красной площади прошли наследники солдат этой Великой Победы, - напомнил Путин. - Мы гордимся великим поколением победителей, гордимся Россией – самодостаточной, сильной, открытой, страной, где уважают и ценят людей высоких поступков и выдающихся достижений. Всё это в полной мере относится и к сегодняшним нашим лауреатам.

Одним из самых впечатляющих выступлений с ответным словом получилось у актера Константина Хабенского, который получил премию за благотворительность, как глава фонда детям с онкологическими заболеваниями.

- Я все средства от этой премии передам в наш благотворительный фонд, который помогает детям бороться и побеждать, - заявил он. - Средства пойдут на очень важный этап в их жизни - реабилитацию. Это не роскошь, это не прихоть, а возможность мальчишкам и девчонкам вернуться к нормальной полноценной жизни.

Размер государственной премии, которую Константин Хабенский пообещал передать в благотворительный фонд помощи больным детям, 10 миллионов рублей.

КОМУ ПРИСУЖДЕНЫ ГОСПРЕМИИ

В области науки и технологий

Андрею Головнёву – за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики;

Дмитрию Морозову, Андрею Улитину, Татьяне Черновской – за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний;

Михаилу Предтеченскому, Дмитрию Марковичу, Владимиру Меледину – за создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и научное обоснование новых методов диагностики неравновесных систем и управления ими.

В области литературы и искусства

Александру Ермакову – за создание музея-усадьбы С.В.Рахманинова «Ивановка»;

Валентину Курбатову – за вклад в сохранение и развитие традиций русской литературы; Галине Медведевой – за вклад в сохранение, изучение и развитие традиционной вербальной культуры русских старожилов Байкальской Сибири.

За достижения в области гуманитарной деятельности

Валерию Вечорко - главврачу Филатовской больницы,

Давиду Тухманову - композитору.

За достижения в области правозащитной деятельности

Большаковой Марии - председателю «Союза семей военнослужащих»;

В области благотворительной деятельности

Хабенскому Константину - актёру, учредителю благотворительного фонда

В Кремле прошла церемония вручения Госпремий с участием президента.В Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вручения Государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты

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ИСТОЧНИК KP.RU

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