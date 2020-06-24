Беспорядки мигрантов в Штутгарте: погромы, поджоги, стычки с полицией

«Гражданская война в Штутгарте» — такой заголовок появился в воскресенье на одном из «маргинальных правых порталов» Германии. Насколько он преувеличивает — сказать сложно, крупные СМИ о подобных событиях вообще говорят весьма глухо.

Беспорядки в этом западногерманском городе, где исторически проживает много мигрантов, вспыхнули в ночь с субботы на воскресенье — по следам международных «протестов за справедливость» после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского в Миннеаполисе месяц назад.

Около 500 «новых немцев» устроили то же самое, что весь июнь происходило в США: уличные бои, разгром витрин, поджоги и атаки на полицейских (именно так, не наоборот). «Политкомиссарами» протеста уже традиционно стали активисты ультралевых движений наподобие «Антифы». Почти все из них — коренные европейцы, но в этой уличной войне они на стороне мигрантов, а не родного государства. Лишь с большим трудом, подтянув подкрепление из соседних районов, полиции удалось навести в Штутгарте порядок.

По мнению властей и крупных СМИ, ничего особенного вообще не произошло: мол, молодёжь праздновала самую короткую ночь в году, ну и слегка дала маху. Тогда как оппозиционеры из партии «Альтернатива для Германии» (выступают против нелегальной миграции) упрекают чиновников и полицейских в бездействии.

Впрочем, последних тоже можно понять: например, влиятельные либеральные газеты наподобие TAZ открыто публикуют статьи, где призывают… расформировать полицию (за её якобы «расизм и национализм»).

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