2020-06-24T16:35:13+03:00
Общество

Беспорядки мигрантов в Штутгарте: погромы, поджоги, стычки с полицией

Митинги памяти Джорджа Флойда перекинулись из США в Германию
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Около 500 «новых немцев» устроили то же самое, что весь июнь происходило в СШАОколо 500 «новых немцев» устроили то же самое, что весь июнь происходило в СШАФото: ТАСС
Изменить размер текста:

«Гражданская война в Штутгарте» — такой заголовок появился в воскресенье на одном из «маргинальных правых порталов» Германии. Насколько он преувеличивает — сказать сложно, крупные СМИ о подобных событиях вообще говорят весьма глухо.

Беспорядки в этом западногерманском городе, где исторически проживает много мигрантов, вспыхнули в ночь с субботы на воскресенье — по следам международных «протестов за справедливость» после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского в Миннеаполисе месяц назад.

Около 500 «новых немцев» устроили то же самое, что весь июнь происходило в США: уличные бои, разгром витрин, поджоги и атаки на полицейских (именно так, не наоборот). «Политкомиссарами» протеста уже традиционно стали активисты ультралевых движений наподобие «Антифы». Почти все из них — коренные европейцы, но в этой уличной войне они на стороне мигрантов, а не родного государства. Лишь с большим трудом, подтянув подкрепление из соседних районов, полиции удалось навести в Штутгарте порядок.

По мнению властей и крупных СМИ, ничего особенного вообще не произошло: мол, молодёжь праздновала самую короткую ночь в году, ну и слегка дала маху. Тогда как оппозиционеры из партии «Альтернатива для Германии» (выступают против нелегальной миграции) упрекают чиновников и полицейских в бездействии.

Впрочем, последних тоже можно понять: например, влиятельные либеральные газеты наподобие TAZ открыто публикуют статьи, где призывают… расформировать полицию (за её якобы «расизм и национализм»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый поворот в деле убийства темнокожего в США: Полицейский, задушивший Джоржда Флойда, был его старым приятелем

Почему копы применили силу против бандита и порноактера, который стал «иконой» нового американского бунта, рассказывает корреспондент "КП" Валерий Рукобратский (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Массовые беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
Врач назвал самую опасную обувь летом
Апелляционный суд США постановил закрыть дело экс-советника Дональда Трампа
Вашингтон вводит санкции против капитанов иранских судов
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина на параде Победы попала на видео
Эксперты объяснил, почему мировой торговле пророчат крупнейший обвал
"Россия - страна, которая граничит с богом": Кустурицу впечатлил храм Минобороны
Президент Киргизии выразил сожаление, что не смог приехать на Парад Победы
Рекордное число заражений коронавирусом выявили в трех американских штатах
Ветеран показал подаренные ему Путиным наручные часы
Трансляцию Парада Победы в московском метро посмотрели 118 тысяч пассажиров
Российский посол рассказал, как отреагировали в Германии на статью Путина
Мне повезло: Французский политик поделился впечатлениями от парада Победы
МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год: мировой ВВП упадет на 4,9%
Специалист объяснил, почему россияне решили вернуть доллары на свои счета
Дожди не повлияют на теплую погоду в Москве, считают синоптики
Жена летчика Ярошенко прокомментировала возможность его обмена на Уилана