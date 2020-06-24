2020-06-24T16:27:39+03:00
Общество

Губернатор Алексей Дюмин: «Будем достойными подвигов ветеранов и не позволим их забыть»

В городе-герое Туле 24 июня прошел парад в честь 75-летия Победы
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Губернатор Алексей Дюмин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.Губернатор Алексей Дюмин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.
Изменить размер текста:

Тульская область сегодня чествовала ветеранов-победителей: на главной площади города прошел торжественный парад в честь 75-летия Победы. По улицам Тулы прошагала рота военнослужащих в форме времен Великой Отечественной войны, прошли десантники легендарной 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии. Во время войны ее бойцы сражались в кровопролитных боях и дошли до Берлина через всю Венгрию, Австрию и Чехословакию.

С трибуны за торжественным маршем наблюдали главные герои юбилея Победы - 20 ветеранов войны. Посмотреть вместе с ними Парад губернатор Тульской области Алексей Дюмин пригласил героев нашего времени - врачей, сражающихся сегодня с пандемией коронавируса.

По традиции колонну парадных расчетов возглавила рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

По традиции колонну парадных расчетов возглавила рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Накануне торжественного события в городе были предприняты беспрецедентные меры безопасности. С утра сотрудники МЧС продезинфицировали площадь Ленина, особенно тщательно обработав места для зрителей и трибуны. Участникам праздника на входе измеряли температуру, а затем пропускали через специальные дезинфицирующие тоннели. Во время парада дежурили медики, готовые оказать первую помощь. Особое внимание уделили ветеранам: они были обеспечены непрерывным медицинским сопровождением.

Перед началом парада губернатор Алексей Дюмин напомнил, какой тяжелой ценой далась Победа в Великой Отечественной войне и поблагодарил за нее ветеранов. В первом параде Победы на Красной площади в 1945 году участвовали 300 туляков, в том числе воспитанники Тульского суворовского военного училища.

- Долгий, жертвенный путь к Победе, абсолютному триумфу ратной и трудовой славы нашей страны стал уроком особой важности, показал, к чему приводят национальная нетерпимость, стремление к мировому господству, политический эгоцентризм и разобщенность. И доказал, что никакая сила не сломит волю народа, который сражается за свой дом, свою семью, за свою Родину, - подчеркнул Алексей Дюмин. - Сколько бы лет ни прошло, мы будем чтить многотерпение и самоотверженность героев Великой Отечественной. Будем достойными их немеркнущих подвигов, никому и никогда не позволим оболгать их или забыть.

Особый восторг у зрителей вызвала колонна военной техники. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Особый восторг у зрителей вызвала колонна военной техники. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

В тульском параде приняли участие 1196 человек и 104 единицы техники. По давней традиции колонну парадных расчетов возглавила рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища. Вслед за десантниками 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии прошли сотрудники противопожарной службы и военнослужащие ГУ МЧС России по Тульской области. Особый восторг у зрителей, особенно у детей, вызвала колонна военной техники. Ее возглавил знаменитый советский танк Т-34, ставший символом Победы. Проехала по площади и «Катюша» на базе ЗИС-5: боевую машину бережно восстановили специалисты научно-производственного объединения «СПЛАВ».

В составе колонны сводного подразделения Сил специальных операций перед зрителями проехали электроциклы, автомобили специального назначения «Тигр», спецтранспорт повышенной проходимости с боевым вооружением. Особая гордость города оружейной славы России - образцы военной техники, которая выпускается на тульских заводах. Замыкали парадную колонну зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» и машины технического обслуживания и боевого обеспечения на базе КАМАЗ: они были разработаны и собраны на предприятиях Тульской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
Врач назвал самую опасную обувь летом
Апелляционный суд США постановил закрыть дело экс-советника Дональда Трампа
Вашингтон вводит санкции против капитанов иранских судов
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина на параде Победы попала на видео
Эксперты объяснил, почему мировой торговле пророчат крупнейший обвал
"Россия - страна, которая граничит с богом": Кустурицу впечатлил храм Минобороны
Президент Киргизии выразил сожаление, что не смог приехать на Парад Победы
Рекордное число заражений коронавирусом выявили в трех американских штатах
Ветеран показал подаренные ему Путиным наручные часы
Трансляцию Парада Победы в московском метро посмотрели 118 тысяч пассажиров
Российский посол рассказал, как отреагировали в Германии на статью Путина
Мне повезло: Французский политик поделился впечатлениями от парада Победы
МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год: мировой ВВП упадет на 4,9%
Специалист объяснил, почему россияне решили вернуть доллары на свои счета
Дожди не повлияют на теплую погоду в Москве, считают синоптики
Жена летчика Ярошенко прокомментировала возможность его обмена на Уилана