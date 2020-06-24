Губернатор Алексей Дюмин: «Будем достойными подвигов ветеранов и не позволим их забыть»

Тульская область сегодня чествовала ветеранов-победителей: на главной площади города прошел торжественный парад в честь 75-летия Победы. По улицам Тулы прошагала рота военнослужащих в форме времен Великой Отечественной войны, прошли десантники легендарной 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии. Во время войны ее бойцы сражались в кровопролитных боях и дошли до Берлина через всю Венгрию, Австрию и Чехословакию.

С трибуны за торжественным маршем наблюдали главные герои юбилея Победы - 20 ветеранов войны. Посмотреть вместе с ними Парад губернатор Тульской области Алексей Дюмин пригласил героев нашего времени - врачей, сражающихся сегодня с пандемией коронавируса.

По традиции колонну парадных расчетов возглавила рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Накануне торжественного события в городе были предприняты беспрецедентные меры безопасности. С утра сотрудники МЧС продезинфицировали площадь Ленина, особенно тщательно обработав места для зрителей и трибуны. Участникам праздника на входе измеряли температуру, а затем пропускали через специальные дезинфицирующие тоннели. Во время парада дежурили медики, готовые оказать первую помощь. Особое внимание уделили ветеранам: они были обеспечены непрерывным медицинским сопровождением.

Перед началом парада губернатор Алексей Дюмин напомнил, какой тяжелой ценой далась Победа в Великой Отечественной войне и поблагодарил за нее ветеранов. В первом параде Победы на Красной площади в 1945 году участвовали 300 туляков, в том числе воспитанники Тульского суворовского военного училища.

- Долгий, жертвенный путь к Победе, абсолютному триумфу ратной и трудовой славы нашей страны стал уроком особой важности, показал, к чему приводят национальная нетерпимость, стремление к мировому господству, политический эгоцентризм и разобщенность. И доказал, что никакая сила не сломит волю народа, который сражается за свой дом, свою семью, за свою Родину, - подчеркнул Алексей Дюмин. - Сколько бы лет ни прошло, мы будем чтить многотерпение и самоотверженность героев Великой Отечественной. Будем достойными их немеркнущих подвигов, никому и никогда не позволим оболгать их или забыть.

Особый восторг у зрителей вызвала колонна военной техники. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

В тульском параде приняли участие 1196 человек и 104 единицы техники. По давней традиции колонну парадных расчетов возглавила рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища. Вслед за десантниками 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии прошли сотрудники противопожарной службы и военнослужащие ГУ МЧС России по Тульской области. Особый восторг у зрителей, особенно у детей, вызвала колонна военной техники. Ее возглавил знаменитый советский танк Т-34, ставший символом Победы. Проехала по площади и «Катюша» на базе ЗИС-5: боевую машину бережно восстановили специалисты научно-производственного объединения «СПЛАВ».

В составе колонны сводного подразделения Сил специальных операций перед зрителями проехали электроциклы, автомобили специального назначения «Тигр», спецтранспорт повышенной проходимости с боевым вооружением. Особая гордость города оружейной славы России - образцы военной техники, которая выпускается на тульских заводах. Замыкали парадную колонну зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» и машины технического обслуживания и боевого обеспечения на базе КАМАЗ: они были разработаны и собраны на предприятиях Тульской области.