Они эволюционируют! Кот научился закрывать за собой дверь
Страшнее кошки зверя нет. Эту поговорку можно перефразировать и не ошибиться: умнее кошки зверя нет. Эти четвероногие способны выбираться из клеток, открывая хитроумные замки, забираться в самые невероятные места, а еще они могут четко выполнять поручения хозяев.
Например, этот рыжий котейка, видео с которым появилось в Сети, удивляет своей дисциплинированностью. Короткий ролик сразу подчеркивает характер пушистого домоседа, ему бы в армии служить с такой исполнительностью.
Кот робко заходит в комнату, но тут хозяин строго приказывает: «Нет! Уходи прочь отсюда».
Животное не заставляет себя просить дважды. Робко потупившись кот исполняет приказ: он выходит из комнаты и аккуратно прикрывает за собой дверь.
Остается только удивляться, каким образом владелец научил своего питомца таким трюкам. Согласитесь, для животного это невиданное умение, пишет Ридус.
В комментариях люди не скрывают своего удивления: «КАК? Они эволюционируют!», «Надо срочно менять корм».
Но есть и те, кто опасается умных питомцев, куда приятнее, чтобы кот оставался просто котом, пушистым, мягким, сонным: «А меня устраивают глупые коты».
Кот научился закрывать за собой дверь.
ИСТОЧНИК KP.RU