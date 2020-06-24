Они эволюционируют! Кот научился закрывать за собой дверь

Страшнее кошки зверя нет. Эту поговорку можно перефразировать и не ошибиться: умнее кошки зверя нет. Эти четвероногие способны выбираться из клеток, открывая хитроумные замки, забираться в самые невероятные места, а еще они могут четко выполнять поручения хозяев.

Например, этот рыжий котейка, видео с которым появилось в Сети, удивляет своей дисциплинированностью. Короткий ролик сразу подчеркивает характер пушистого домоседа, ему бы в армии служить с такой исполнительностью.

Кот робко заходит в комнату, но тут хозяин строго приказывает: «Нет! Уходи прочь отсюда».

Животное не заставляет себя просить дважды. Робко потупившись кот исполняет приказ: он выходит из комнаты и аккуратно прикрывает за собой дверь.

Остается только удивляться, каким образом владелец научил своего питомца таким трюкам. Согласитесь, для животного это невиданное умение, пишет Ридус.

В комментариях люди не скрывают своего удивления: «КАК? Они эволюционируют!», «Надо срочно менять корм».

Но есть и те, кто опасается умных питомцев, куда приятнее, чтобы кот оставался просто котом, пушистым, мягким, сонным: «А меня устраивают глупые коты».