Сироту, которую мать выбрасывала на мороз в собачью будку, не берут работать в полиции: "Запрет на службу с такой родней"

История одной сироты. Родная мать выкидывала малышку на мороз, и девочка пряталась от холода в будке с собаками. Люда Фурсова из Липецкой области выросла и давно бы хотела забыть про свое горькое детство, но до сих пор тень биологических родственников мешает ей устроить свою жизнь. Получается, дети в нашей стране в ответе за своих родителей, даже тех, которых никогда в глаза не видели?

- Я маму свою биологическую и не помню. Мы не общаемся совсем. Ни с тетями, ни с братом, ни с другой родней. Но уже дважды так случалось, что они влияют на мою жизнь. И всегда негативно… Спасибо, что у меня такая приемная мама боевая, она никогда меня в обиду не дает и готова защищать всегда. И вот сейчас опять случилось…

ЧЕЛОВЕК БЕЗ РОДУ БЕЗ ПЛЕМЕНИ НЕ ЧЕЛОВЕК?

Сколько их сирот, без роду без племени, живет в России? Одни проходят все этапы системы — семья, где ты никому не нужен. Потом дом малютки, где ты тоже никому не нужен. Потом детский дом, который сами сироты между собой называют детский лом, потому что ломает там всех. Люда Фурсова — одна из таких детей. Но со счастливой судьбой — после всех мытарств она попала в любящую приемную семью.

Татьяна Михайловна Демихова и правда такая, боевая.

- Если честно, то мы с мужем даже и не думали ребенка из приюта брать. Своих четверых вырастили, выпустили в большую жизнь. А сами уехали в поселок жить, мама моя умерла и муж уговорил, давай, говорит, в деревне поживем. Так мы в Добринку и попали. Это было в 1997.

Однажды вечером ехала Татьяна Михайловна по поселку на велосипеде. И тут вдруг видит, девочка лет шести стоит за забором и ручки через решетку тянет: «Тетенька, есть что-нибудь вкусное».

- Я спрашиваю, чья ты, девочка? Она: «Приютская». Я в магазин съездила, купила ей сок, булочку. Она поела и спрашивает: «А ты завтра приедешь? Приходи когда солнышко вот за это дерево начнет прятаться». Я на следующий день опять приехала, а там уже трое таких стоит. Еще через день - шестеро.

С приемным папойФото: Личный архив

Той девочкой, протягивающей руки через решету, и была Люда. С 3-х лет она жила в приюте. А до 3-х в родном доме за свою маленькую жизнь Люда натерпелась всякого. И росла по сути в будке с собаками, оттуда ее органы опеки и забрали в детский дом.

А Татьяна Михайловна привязалась к девочке и стала часто приходить к ней в детский дом. Привозила ей из Москвы красивые платья, накрывала стол в день рождения. И даже стала Людочке крестной. Но забрать домой все как-то не решалась.

- А потом мне директор детдома и говорит, что нашлась приемная мама для Люды. Одинокая женщина Римма из соседнего поселка, у нее сын, вдвоем им будет весело дома и хорошо. Ну мы обрадовались и договорились, что я, как крестная буду, Люду навещать.

И правда навестила через пару месяцев под Новый год.

- Я Люду даже не узнала — бледная, синяки под глазами, вся грязная. В мороз в капроновых коготках, что я ей еще на 1 сентября покупала. Где вся одежда? Комбинезоны, ботиночки, платья? Их Риммка целый мешок забрала из приюта. Забрали мы Люду оттуда и сразу в органы опеки повезли. Вы кому, говорим, ребенка отдали? После выяснилось, что Риммка из-за пособий сиротку взяла, ей долг надо было закрывать.

Вот такая Люда появилась в новом доме 31 декабря 2002 годаФото: Личный архив

Больше уже Люду семья Демиховых никуда не отдала. Вылечили, для чего пришлось влезть в огромные кредиты. Выучили. С самого раннего детства Люда мечтала работать следователем. «Мама, я вырасту и всех преступников и пьяниц пересажаю», говорила она. И твердо шла к своей цели — занималась спортом, хорошо училась. В итоге после 11 класса без всяких льгот поступила в престижный юридический институт МВД в Белгороде. Все за нее радовались, но на третьем курсе вдруг….

ТЫ СИРОТА — ТЕБЕ МЕСТО В ПТУ

- Звонит мне ее куратор Соловьев и говорит — приезжайте, забирайте свою Люду, ей место в ПТУ. Мы в полном шоке, не понимаем что случилось, училась же на 4 -5, старалась, что вдруг такое? Примчались с мужем в Белгород. Но нас даже на порог не пустили, забирайте девочку и все. Людка была не просто расстроена, она даже о самом плохом уже думала, соседка ее по общежитию рассказала.

Выяснилось, что Фурсова, которая не пропускала ни одного наряда, да еще и за институт в плаванье выступала, как-то почувствовала себя плохо. Пришла в санчасть и попросила написать ей отвод от занятий на стрельбище. Ей справку никак не давали, но Люда настаивала. Как, спрашивала, я буду стрелять, если у меня голова кружится? А вдруг что и я в человека попаду? Огнестрельное оружие дело-то серьезное.

- Вот за это ее и выгнали, - вспоминает Татьяна. - Написали в приказе на отчисление, что «в результате проступка, несовместимого с честью сотрудника полиции». А мне объяснили «знающие люди», что она же сирота из детского дома. Кто за нее, мол, вступить? А чистки в рядах курсантов - стандартное дело, надо кого-нибудь выгнать, так почему бы не беззащитную сироту? Плюс мама в тюрьме, брат в тюрьме. Что у этой девочки в голове не известно, может она и правда подумывает на людей стрельбу открыть? Так что, вам место в ПТУ. И написали еще вернуть 300 000 рублей, которые государство потратило за 3 года ее обучения. Я тогда сказала, что не остановлюсь не перед чем, но Людка доучиться в институте.

Татьяна Михайловна слов на ветер не бросает. Приехав домой она написала письма всем, в том числе правозащитникам и журналистам. Поднялся шум в прессе. Девочку, которую когда-то давно-давно вытаскивал из собачьей будки, узнал и экс-помощник главы СК Игорь Комиссаров. В институте пришлось долго объяснять, за какой такой проступок сироту-отличницу выгнали.

Крестины. Сентябрь 2001 годаФото: Личный архив

В ПОЛИЦИЮ — НЕТ! ВАМ НЕЛЬЗЯ, МАМА-ТО БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТОГО, С УГОЛОВНЫМ ГРЕХОМ

- В итоге Люду восстановили и она обучение в институте МВД достойно завершила, - рассказывает Игорь Федорович Комиссаров. - Но в конце прошлого года опять мне звонит Татьяна Михайловна и рассказывает, что новая проблема — теперь Люде служба в правоохранительных органах по определенным специальностям ограничена. Несмотря на то, что и образование необходимое и диплом соответствующий есть. И почему? Оказывается, опять Люда виновата, что мама ее биологическая с судимостью. Та самая, что выбрасывала Люду младенцем на мороз к собакам, и которая дочь родную вот уже 20 лет как не видела и всех прав на нее давно лишена. Так как сидела мама за убийство сожителя. И брат биологический у Люды с судимостью. И все — запрет на службу Люде по выбранной профессии с такой-то родней. Это что же за ограничения такие? Людей в органы берут не по качествам человеческим, а по их происхождению? А ведь тех сотрудников органов высокого ранга, кто взятки вымогали и миллиарды под полы прятали, с учётом их родословной на службу в органы брали, у них то с родителями все в порядке было, а вот с совестью...Вот так почти сто лет в России лозунг «сын за отца не отвечает» ложью на деле оказывается.

Вопрос с работой все еще не решился, да и сейчас Люда в декрете, родила сына.

- Вот так получается, что мои биологические родственники, которые вообще никак мне в жизни не помогли, все время появляются и мешают. - Вздыхает Люла. - Я и за мужа переживаю, он сейчас в полицию устраивается. Возьмут ли с такой женой?

- А почему ты их в анкете указала? Может надо было просто «сирота, нет никого»?

- Обманывать? Да и бесполезно это, все же в личном деле. Узнают.

Люда все же родилась под счастливой звездой. Ей судьба подарила сильных и небезразличных людей рядом, которые Люду свою в обиду никому не дадут и в трудную минуту не бросят. А их у сироты, не смотря на все везение, не мало. И сколько еще будет.