Общественный транспорт Перми ждет глобальное обновление, для города закупят 111 современных автобусов

Пермь стала еще одним российским городом, в котором грядет глобальная модернизация общественного транспорта. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ профинансируют проект по закупке 111 низкопольных автобусов.

Это будут современные отечественные автобусы – 55 дизельных ЛиАЗ-529265 и 56 газомоторных ЛиАЗ-529267. Общая сумма инвестиций – 1,3 млрд рублей.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что обновление автобусного парка станет частью комплексной модернизации всей системы общественного транспорта Пермского края.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время сможем совместно профинансировать проекты и в других регионах. Это может стать важной составляющей комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, которую Правительство РФ разрабатывает совместно с ВЭБ.РФ по поручению Президента. Промышленный сектор и сфера услуг сейчас как никогда нуждается в такой поддержке. И, конечно, это создание нового качества жизни населения, что является одним из наших приоритетов», - заявил Шувалов.

Закупка автобусов для Перми первый совместный проект подобного рода ВЭБ И ГТЛК.

«При поддержке Минтранса, совместно с ВЭБ мы выходим на качественно новый этап развития экологичных пассажирских перевозок. Для нас и наших партнеров важно продолжать работу даже в текущих непростых условиях, чтобы обеспечить стабилизацию транспортного рынка в кратчайшие сроки», - заявил генеральный директор ГТЛК Михаил Полубояринов.

В общей сложности в 2020 году в 12 российских городских агломераций будет поставлено в лизинг более 500 новых автобусов и троллейбусов по линии ГТЛК. На них за счет федерального бюджета будет предоставлена 60-процентная скидка от их стоимости.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что в Пермском крае предоставление услуг общественного транспорта выходит на новый уровень.

«В регионе оптимизируется маршрутная сеть, развивается система безналичной оплаты проезда, введено удобное тарифное меню, осуществляется переход к контрактам, предусматривающим заказ транспортной работы с поступлением платы за проезд пассажиров заказчику и оплатой перевозчику работ в полном объеме», - сказал Дитрих.

Новые автобусы повлияют на уровень безопасности и комфорта пермяков, отметил глава региона Дмитрий Махонин.

«Сейчас в регионе постепенно восстанавливается пассажиропоток: люди начинают ездить на работу после снятия режима строгой самоизоляции. Уверен, они оценят новые автобусы, которые появятся в краевой столице», - заявил Махонин.

В этом году ВЭБ.РФ уже профинансировала проект модернизации общественного транспорта в другом российском регионе — Тверской области. Сумма затрат составила 3 млрд рублей. На маршруты вышли более 400 новых автобусов производства «Группы ГАЗ». Также корпорация развития обеспечила поставку трех современных рельсовых автобусов на Сахалин, где они вышли на пригородные маршруты, заменив дизель-поезда.