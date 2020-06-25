2020-06-24T18:09:53+03:00
Здоровье

Правда и мифы о лечении "косточек" на ногах

Врач-ортопед рассказал об эффективных методах избавления от распространенного заболевания
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Поделиться:
Неправильная обувь вызывает изменения, особенно, если к этому есть генетическая предрасположенностьНеправильная обувь вызывает изменения, особенно, если к этому есть генетическая предрасположенностьФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Долгий период самоизоляции и ограничения в передвижении стали причиной обострения многих застарелых проблем со здоровьем. С выходом из карантина, наконец, стали возможны городские и загородные прогулки. Погода позволяет насладиться летом и походить босиком. Но часто этому мешает одна проблема, особенно знакомая женщинам, – «косточки» на стопах ноги.

«Косточка» на ноге или вальгусное отклонение – это наклон большого пальца от его естественного положения. Подавляющее большинство людей с этой проблемой – женщины. Дамы так любят покрасоваться на высоких каблуках и шпильках, регулярное ношение которых провоцирует изменение в суставах стопы, что порой превращаются в русалочку из сказки Андерсена, когда каждый шаг дается с болью. Быть может, стоит выкинуть туфли и надеть сланцы? Или решиться на операцию и избавиться от проблемы навсегда? О том, из-за чего на самом деле появляются «косточки» на ногах и как от них избавиться, «КП» рассказал врач травматолог-ортопед Пироговского Центра Михаил Вихтар.

«Косточки» на ногах и высокие каблуки

Действительно, одна из самых распространенных причин – ношение неудобной, плотной обуви. Это могут быть офисные туфли у мужчин и туфли на каблуке – у женщин. Неправильная обувь вызывает изменения, особенно, если к этому есть генетическая предрасположенность. Однако причин намного больше и они самые разнообразные. Это может быть наследственность, передающаяся из поколения в поколение слабость связок. Стопа может деформироваться из-за чрезмерной нагрузки на костную и мышечную системы организма, стать результатом занятий тяжелой атлетикой, последствием избыточного веса. Но отсидеться тут не получится. Если мы недостаточно ходим, мало нагружаем свои стопы, - это тоже приводит к их деформации.

Неврологические проблемы – еще одна причина патологии стоп. Например, у детей с ДЦП развивается дисбаланс мышц, при котором тонус мышц сгибателей и разгибателей разный. Поэтому одни мышцы на ногах перенапрягаются, много работают, а другие, им противоположные, ослабевают, ведь они часто не задействованы вовсе.

Летние шлепки - под запрет!

Как говорит врач-ортопед, сланцы – это главные враги для ног летом. В теплое время года нужно по-прежнему уделять внимание проработанности каркаса обуви, который отвечает за свод стопы, важно, чтобы у стопы была поддержка с внутренней стороны, той, где расположен большой палец. Нужно смотреть и на то, чтобы подошва не была слишком жесткой.

- Летом за городом или в парке хорошо бы походить босиком. Прекрасная идея – заниматься таким видом спорта, который позволил бы ногам побыть в их естественном состоянии. Это может быть йога, например, - считает врач-ортопед Михаил Вихтар.

Ортопедическе стельки – это дорого и недоступно?

Самый простой и эффективный вариант лечения при многих видах плоскостопия – это ортопедические стельки. Чтобы разработать индивидуальный дизайн, специалист исследует стопы, изучает особенности ходьбы, делает отпечаток стопы. Потом вся информация передается в специализированные фирмы.

Одну пару таких индивидуальных ортопедических стелек можно использовать для разной обуви. Главное – вытащить стельку заводскую, когда вы подбираете в магазине обувь, и примерять ее со своей ортопедической стелькой, с той, которую будете потом носить. В среднем такая стелька прослужит вам около года, производство вместе с консультацией стоит около 6 – 7 тыс. Некоторые модели стелек поддаются последующей корректировке, если через какое-то время стопа изменилась. А вот широко рекламируемые вкладыши под большой палец – не избавляют от проблемы. Они только позволяют справляться с текущими неудобствами.

Что эффективнее массаж или лечебная физкультура?

Один из самых эффективных методов безоперационного лечения – это лечебная физкультура. Тут придется поработать со специалистом, врачом-реабилитологом, чтобы подобрать программу. Тренировки предполагаются короткие, но регулярные – по 5 – 7 минут два раза в день.

- Лечебная физкультура дает даже больший результат, чем операция, если начинать ее вовремя и выполнять регулярно и точно, в соответствии с предписаниями врача, - говорит врач-ортопед Михаил Вихтар.

Комплекс упражнений направлен на работу мышц сгибателей-разгибателей голени и стопы. Это та группа мышц, которая поддерживает арку стопы. Ежедневные тренировки восстанавливают их тонус и дают необходимую нагрузку, чтобы предотвратить развитие плоскостопия.

- Очень полезно стоять на мысочках, разгибать и сгибать пальцы стопы по отдельности и поочередно, - продолжает эксперт. – Одно из упражнений – это разделение пальчиков, тут можно использовать платок, например, который пропускается между каждым пальчиком и оборачивается вокруг, получается такая змейка. Упражнения в комплексе простые, выполняются дома, спортивного инвентаря не нужно. В соцсетях можно найти видео тернировок, которые публикуют врачи-реабилитогоги и терапевты по всему миру. Такая зарядка позволяет защитить стопы от преждевременной деформации.

Массаж тоже может быть эффективен, но только в том случае, если причина плоскостопия – это воздействие проблем с позвоночником на динамику движения и походку. В таком случае массаж расслабит ущемленные нервы, создаст правильный мышечный каркас, тем самым снизив нагрузку на стопы. Это включит правильную биомеханику движения и изменит нагрузку на стопы. Однако уже сформировавшиеся деформации стопы массаж не исцелит.

ВАЖНО

Правда ли, что восстановление после операции долгое и сложное?

Оперативных методов лечения «косточек» на ногах разработано около 300 вариантов, от малоинвазивных, через проколы, до серьезных больших операций с использованием трансплантатов, больших металлических и титановых фиксаторов, и даже переноса сухожилий с одного места – на другое.

- Я не назову ни одну другую область человеческого тела, для которой было бы запатентовано такое множество хирургических методик, - говорит врач-ортопед Михаил Вихтар. - При операции деформация исправляется путем искусственного перелома, затем косточки фиксируются в нужном положении с помощью металлических винтов и пластин. Есть возможность использовать и биодеградируемые импланты, которые рассасываются.

После хирургического лечения «косточек» в среднем реабилитация занимает порядка двух месяцев. Подвижность у пациента во время реабилитации сохраняется, он все может делать самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Уретрит у мужчин
Зачастую уретрит у мужчин — это один из явных признаков инфекции, передаваемой при интимной близости. Однако в некоторых случаях причинами уретритов становятся другие болезни, в том числе — неинфекционные. Но точный диагноз может определить только врач
Картофель: польза и вред для организма
Картофель — очень популярный и всеми любимый продукт. Универсальность этого овоща позволяет использовать его в самых разнообразных блюдах, а богатство полезными свойствами делает картофель незаменимым помощником в борьбе с многими недугами
«В Подмосковье каждый третий клещ инфицирован боррелиозом» - эксперт Минздрава предупредил о рисках заражения во время праздников на природе
Об опасностях, которые могут ожидают отдыхающих, и способах уберечься рассказал профессор-вирусолог Александр Лукашев
AliExpress Россия предоставит бесплатные маски для защиты волонтёров Московской области
Компания AliExpress Россия обеспечит бесплатными защитными масками волонтёров и сотрудников больниц Московской области. Для этого в Министерство промышленности Московской области было передано 500 тысяч масок
Профилактика простудных заболеваний
Простудные заболевания, особенно вирусные, – это наиболее распространенные болезни во всем мире. Эффективных лекарств, которые бы активно влияли на вирусы, пока нет, поэтому особенно актуальна профилактика простудных заболеваний. Но что будет полезно?
Сифилис
Одна из самых страшных и загадочных венерических болезней человечества не покидает его уже много столетий. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о природе возникновения этого коварного недуга. А сифилис тем временем продолжает разгуливать
Простатит и сидячий образ жизни
Мало кто задумывается, что сидячий образ жизни и простатит могут быть связаны. Если заболевание появляется, причину ищут где угодно. Между тем, именно отсутствие активности в перспективе плохо влияет на мужское здоровье. Узнаем у экспертов
Новости 24