2020-06-24T19:14:40+03:00
Общество

Кустурица сравнил Главный армейский храм России с творением Леонардо да Винчи

После экскурсии по музейному комплексу кинорежиссер оставил запись в книге в почетных гостей
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Известный кинорежиссер обещал обязательно посетить Главный армейский храм России и уникальный музейный комплекс "Дорога памяти" еще не один разИзвестный кинорежиссер обещал обязательно посетить Главный армейский храм России и уникальный музейный комплекс "Дорога памяти" еще не один разФото: Министерство обороны РФ
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Известный кинорежиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России, возведенный в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и уникальный музейный комплекс "Дорога памяти".

Кинорежиссера впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

- Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. Появление Главного храма Вооруженных Сил России - это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооруженных Сил России - это сила, талант и вера, - заявил Кустурица.

Кустурица сравнил Главный армейский храм России с творением Леонардо да Винчи Фото: Министерство обороны РФ

Кустурица сравнил Главный армейский храм России с творением Леонардо да ВинчиФото: Министерство обороны РФ

Эмир Кустурица сравнил работу строителей, художников, скульпторов, которые трудились на музейно-храмовым комплексом с творчеством Леонардо да Винчи.

Гостю показали залы и галереи уникального музейного комплекса «Дорога Памяти», где размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. В ходе экскурсии Эмир Кустурица оставил запись в книге в почетных гостей. Он стал вторым гостем музейного комплекса, который оставил отзыв в книге.

Известный кинорежиссер обещал обязательно посетить Главный армейский храм России и уникальный музейный комплекс "Дорога памяти" еще не один раз, но уже вместе с друзьями и близкими.

Визит Путина в Главный храм Минобороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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