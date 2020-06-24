Кустурица сравнил Главный армейский храм России с творением Леонардо да Винчи

Известный кинорежиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России, возведенный в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и уникальный музейный комплекс "Дорога памяти".

Кинорежиссера впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

- Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. Появление Главного храма Вооруженных Сил России - это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооруженных Сил России - это сила, талант и вера, - заявил Кустурица.

Кустурица сравнил Главный армейский храм России с творением Леонардо да ВинчиФото: Министерство обороны РФ

Эмир Кустурица сравнил работу строителей, художников, скульпторов, которые трудились на музейно-храмовым комплексом с творчеством Леонардо да Винчи.

Гостю показали залы и галереи уникального музейного комплекса «Дорога Памяти», где размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. В ходе экскурсии Эмир Кустурица оставил запись в книге в почетных гостей. Он стал вторым гостем музейного комплекса, который оставил отзыв в книге.

Известный кинорежиссер обещал обязательно посетить Главный армейский храм России и уникальный музейный комплекс "Дорога памяти" еще не один раз, но уже вместе с друзьями и близкими.