Александр Калинин: Чиновнику нельзя иметь второй паспорт и счет за бугром, но а жилье — почему нет?

В «КП» совместно с ВГТРК проходит горячая линия «Наше решение. Наше Будущее». Президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, отвечая на вопросы читателей и журналистов «Комсомолки» прокомментировал главные, на его взгляд, поправки в основной закон страны .

О ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЕ

- Поправки в Конституцию впрямую касаются малого и среднего бизнеса ?

- В состав рабочей группы были включены не только представители малого бизнеса, из «Опоры России». Там был и крупный российский бизнес, и Торгово-промышленная палата. В предлагаемые поправки вошли и нормы, которые гарантируют, что на территории России ветви власти обязаны содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы. Если органы власти с точки зрения гражданина или предпринимателя не будут выполнять свои функции в отношении развития частного предпринимательства, то можно будет апеллировать прямо к конституции РФ.

- Такой нормы не было раньше?

- Никогда! Это говорит о том, что конституция в новой редакции поощряет то, чтобы люди занимались предпринимательством. В последние три месяца, в период ограничений, правительство в том числе уже исполняло фактически нормы, которые закладываются в новой конституции. Было принято три пакета. И прямые субсидии, и кредиты под зарплату под 0%, кредиты на развитие под 2 %. Были налоговые каникулы объявлены. Обязательная реструктуризация банковских кредитов. Было сделано очень много для того, чтобы не только сохранился малый бизнес, но и чтобы он получил новые стимулы для дальнейшего развития.

О ЛОББИСТАХ

- 75 человек было в комиссии по поправкам. У вас там были лоббисты?

- Скорее, там были люди с разным жизненным опытом. Кто-то проходил предпринимательскую школу, кто-то школу медицины и соцработ. Там есть блестящие поправки, которые предложил Калягин. Отличную поправку предложил Машков. О том, что конституция не должна допустить отторжения наших территорий.

- Ставился вопрос о том, чтобы в конституции записали — недра страны принадлежат народу?

- В конституции этого нет. У нас государство вправе выкупать те или иные объекты. У нас есть отдельные законодательные акты на этот счет. Это всегда делается на возмездной основе. К примеру, когда была олимпиада в Сочи, пришлось какие-то объекты, в том числе частные, выкупать, чтобы сделать набережную. Но все было сделано на возмездной основе. Я понимаю, что людей беспокоят принципы справедливости.

- Так недра принадлежат народу?

- У нас во многом так и есть. Другое дело, что это регулируется другими законами – законом о недрах. Там есть определенные тонкости. Если ты получил карьер в разработку, то здесь нужно тонко подходить. Какие недра, какие ресурсы. Разительные изменения после 90-х, в 2000-е произошли за это время в пользу народа. В основном у нас национальные богатства добывают государственные корпорации. Их проверяют депутаты, Счетная палата, различные ревизионные органы. И мы видим, что за это время уровень благосостояния в стране, если сравнить конец 90-х и сейчас, отличается разительно. В том числе у среднего класса.

Глава «Опоры России» рассказал, какие поправки помогут малому и среднему бизнесу и какие законы примут осенью первымиФото: Михаил ФРОЛОВ

О ПОМОЩИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

- Конституция расширяет полномочия парламента, суда, Госсовета. Какая структура в большей степени влияет на малый и средний бизнес?

- Любой бизнес работает в первую очередь с исполнительной властью. Потому в полномочия правительства было записано, что обязанностью правительства теперь становится оказание содействия в развитии частной инициативы. В функции правительства прописано обеспечивать участие некоммерческих организаций в проведении гос политики, поддерживать добровольцев, волонтерскую деятельность. Время не только переосмыслить определенный баланс между исполнительной властью, законодательной, верховной властью, судом. Уточнить какие-то моменты. Гарантировать то, что в высшей власти будут работать только патриоты нашей страны. Такого раньше не было.

- Поправка об экологии противоречит интересам бизнеса?

- Я долго жил в Челябинске. С экологией там проблемы. Впервые в конституцию вносится то, что мы имеем право на благоприятную экологическую среду. Функцией правительства в том числе стало формирование ответственного экологического поведения, природопользования.

О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭЛИТ

- Людей во власти конституция обяжет отказаться от второго гражданства и счетов за рубежом

- Да, и от вида на жительство. Многих бизнесменов это коснется, если они пойдут во власть. Но речь идет только об органах власти, причем высшей власти. Под собственностью подразумеваются только денежные средства. Но если россиянин купил квартиру в Анталье когда-то и отдыхает там семьей — ну и что?

Когда ты представляешь миллионы российских граждан в высших инстанциях - у тебя не должно быть второго гражданства, у тебя не должно быть сбережений за границей. Чтобы ты был понятный человек, который связывает свое будущее с этой страной. У нас прекрасно работает наша банковская система. Мы входим в единую систему платежных карт. У нас есть национальная платежная карта МИР. Для чего иметь счета в зарубежных банках?

- Так недвижимость чиновникам можно иметь за рубежом?

- В принципе, можно. Но о чем идет речь? Там четкий перечень позиций, на кого это распространяется. Это регулируется отдельными статьями. Ограничения установлены для высших должностных лиц субъектов, руководителей федеральных государственных органов, президента, сенаторов, депутатов Госдумы, уполномоченного по правам человека, председателя правительства, заместителей, федеральных министров, иных руководителей федеральных органов, судей судов Российской Федерации всех уровней и прокуроров.

Закон не устанавливает ограничения на недвижимость. Жесткие ограничения установлены на гражданство, вид на жительство и счета в иностранных банках. Кто-то приобретал с 1993 года недвижимость. Право частной собственности у нас гарантируется конституцией. И здесь мы бы вступили в противоречие между двумя фундаментальными правами – правом собственности и ограничениями. Законодатели сочли правильным, что если человек когда-то что-то приобрел, он действовал в четком соответствии со всеми законами страны.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ

- Поправки меняют полномочия многих структур?

- У нас серьезно сдвигаются полномочия президента. Больше будет полномочий у Государственной Думы, больше у Совета Федерации. Вообще баланс полномочий сдвигается. Много дополнительных обязанностей вводится правительству для поддержки граждан. Часть полномочий будет передана другим структурам, таким, к примеру, как Совет безопасности. Система органов власти кардинальным образом меняется…

Впервые местное управление вводится в систему публичной власти. Местному самоуправлению гарантируется, что если дополнительные расходы у них возникнут по государственным функциям, которых у них нет, им будут компенсированы, права их защищены.

О ГАРАНТИЯХ

- Конституция должна отражать интересы всего населения, а не только семей с детьми и т.д. Где хоть слово про поддержку пенсионеров, про гарантии на достойный и свободный труд для всех?

- Вносятся изменения в статью 75. Эта поправка была предложена президентом. Что бы ни было в стране, как бы ни развивались наши экономические условия, невзирая ни на что, в Конституцию РФ вносится норма, что не реже раза в год в порядке, установленном федеральным законом, будет индексация пенсий. Это все уточнено федеральным законом, как будет индексироваться, в каком порядке.

Второе. Обязательная индексация социальных пособий и социальных выплат. Что сейчас случилось в период ограничений? Пособия по безработице сразу подняли в 1,5 раза, причем еще с 1 марта. То есть серьезные деньги правительство тут же выделило, не дожидаясь ничего. Потому что поправки уже были обсуждены, приняты Госдумой, Советом Федерации, всеми региональными парламентами страны. Опираясь на это, правительство в том числе руководствовалось и теми нормами, которые предполагается внести в Конституцию. И многие люди благодарны за это.

- Так право на достойный свободный труд заложено?

- Да. Я больше скажу. У нас вносится впервые еще и то, что в совместном ведении всей власти находится доступная и качественная медицина. Конституция – это закон верхнего уровня, десятки законов будут приняты, я думаю, уже на осенней сессии Госдумы.

О ПЕРВООЧЕРЕДНОСТИ

- Глава Госдумы заявил, что не менее 50 законов предполагается принять в случае одобрения поправок в Конституцию. Какие - в первую очередь?

- Во-первых, это, конечно, индексация пенсий, социальных пособий. Правительство хочет сделать адресные социальные пособия. То есть не раздавать их всем, а те же деньги, но раздавать несколько по-другому. Более адресно.

Почему нужно компенсировать какую-то часть коммунальных расходов всем? Должны получить, может быть, гораздо больше те, у кого небольшие доходы. К примеру, пенсионер, многодетная семья, потерявший работу гражданин. Это же видно по базам данных, какие деньги человек получает, сколько тратит.

Если эффективно использовать методы компенсации социальных расходов, то, опираясь на социальные гарантии, которые даст новая редакция Конституции, можно более грамотно распределять бюджетные расходы.

Горячая линия по поправкам в Конституцию «Наше решение. Наше будущее».

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