Гарик Харламов раскрыл правду о разводе с Кристиной Асмус
Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова вторые сутки не дает покоя не только поклонникам пары, но и их коллегам по шоу-бизнесу. И если одни сочувствуют пока еще супругам, но есть и те, кто пытается использовать их расставание в своих целях.
Сразу после известия о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова известный ведущий Владимир Маркони заинтриговал публику. В своем блоге под вопросом одного из подписчиков: "Асмус и Харламов устроили это в рамках шоу Comment Out или это все на полном серьезе?" он ответил: "Это все шоу".
Светские хроникеры вцепились в эту фразу решив, что Асмус и Харламов попросту водят всех за нос. Мол, никакого развода не будет. Тем более не так давно Ксения Собчак к рамках шоу опубликовала нелицеприятный ролик в адрес афроамериканцев. Правда, через несколько часов комментарий удалила, признавшись, что это было ее задание в рамках передачи.
Харламов расставил все точки над i по поводу развода с Асмус.
Впрочем, пресса все равно подхватила сплетню о том, что расставание Кристины и Гарика является шуткой. И если актриса никак не отреагировала на "вброс", то Гарик выступил с заявлением.
"Хорош уже. Просто разводимся и все!", - написал он в комментарии под видео.
В самом же ролике Гарик обратился к Маркони: "Вот оно как. Comment Out. Ну, действительно. Как еще пропиарить свою передачу. За счет чужого развода. Господин Маркони, я в абсолютном восторге. Ну а теперь смотрите. Вы объявили, что передача с якобы нашим с Кристиной участием выйдет в июле. Давайте считать дни. Мне самому крайне интересно увидеть этот выпуск".
После чего обратился к светским хроникерам: "Я, думаю, вам стоит у господина Маркони поинтересоваться, может быть, он покажет какой-то трейлер этой передачи, какую-то нарезку, чтобы мы все убедились, что это правда".
Напомним, 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. Супруги прожили вместе восемь лет. Они воспитывают пятилетнюю дочь Настю. В настоящее время идет бракоразводный процесс. Актеры подчеркнули, что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в их расставании не виноват. По их словам, это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад.
Харламов и Асмус: история любви и травли.Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса Гарик Харламов и Кристина Асмус, объявили о разводе
ИСТОЧНИК KP.RU
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