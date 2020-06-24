Гарик Харламов раскрыл правду о разводе с Кристиной Асмус

Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова вторые сутки не дает покоя не только поклонникам пары, но и их коллегам по шоу-бизнесу. И если одни сочувствуют пока еще супругам, но есть и те, кто пытается использовать их расставание в своих целях.

Сразу после известия о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова известный ведущий Владимир Маркони заинтриговал публику. В своем блоге под вопросом одного из подписчиков: "Асмус и Харламов устроили это в рамках шоу Comment Out или это все на полном серьезе?" он ответил: "Это все шоу".

Светские хроникеры вцепились в эту фразу решив, что Асмус и Харламов попросту водят всех за нос. Мол, никакого развода не будет. Тем более не так давно Ксения Собчак к рамках шоу опубликовала нелицеприятный ролик в адрес афроамериканцев. Правда, через несколько часов комментарий удалила, признавшись, что это было ее задание в рамках передачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786891" frameborder="0"></iframe> Харламов расставил все точки над i по поводу развода с Асмус.

Впрочем, пресса все равно подхватила сплетню о том, что расставание Кристины и Гарика является шуткой. И если актриса никак не отреагировала на "вброс", то Гарик выступил с заявлением.

"Хорош уже. Просто разводимся и все!", - написал он в комментарии под видео.

В самом же ролике Гарик обратился к Маркони: "Вот оно как. Comment Out. Ну, действительно. Как еще пропиарить свою передачу. За счет чужого развода. Господин Маркони, я в абсолютном восторге. Ну а теперь смотрите. Вы объявили, что передача с якобы нашим с Кристиной участием выйдет в июле. Давайте считать дни. Мне самому крайне интересно увидеть этот выпуск".

После чего обратился к светским хроникерам: "Я, думаю, вам стоит у господина Маркони поинтересоваться, может быть, он покажет какой-то трейлер этой передачи, какую-то нарезку, чтобы мы все убедились, что это правда".

Напомним, 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. Супруги прожили вместе восемь лет. Они воспитывают пятилетнюю дочь Настю. В настоящее время идет бракоразводный процесс. Актеры подчеркнули, что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в их расставании не виноват. По их словам, это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад.