2020-06-24T20:35:49+03:00
Общество

Голосование по поправкам к Конституции пройдет под видеоконтролем

Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции раскрыл подробности видеонаблюдения в местах для голосования - оно будет вестись круглосуточно и непрерывно
Юрий ШАМИН
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Голосование по поправкам к Конституции России начнется уже завтра, 25 июня и продлится до 1 июля включительноГолосование по поправкам к Конституции России начнется уже завтра, 25 июня и продлится до 1 июля включительноФото: Олег ЗОЛОТО
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Представителям оппозиции и гражданам, которые не верят в прозрачность системы голосования, станет сложнее выдвигать обвинения в нарушениях. На голосовании по поправкам в Конституции будет создана уникальная система видеоконтроля. Буквально каждый жест, каждое слово будут фиксироваться на камеры. Благодаря этому все ключевые моменты голосования окажутся доступны в записи, которая сохранится и после окончания голосования. При этом к трансляции в любой момент смогут подключиться общественные наблюдатели, журналисты и члены Общественной Палаты Москвы.

«Одной из задач Общественного штаба является постоянный мониторинг ситуации на участках. Поэтому видеонаблюдение ведется круглосуточно и на возможные нарушения следует моментальная реакция, - рассказал официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов в официальном телеграм-канале штаба. - Видеонаблюдение осуществляется на участках на всех возможных точках, это конечно и урны для голосования, и рабочее место для председателя участковой комиссии и ряд других важных точек. Оно ведется и днем, и ночью, эти записи хранятся, для того чтобы отследить все возможные попытки нарушений или сами нарушения, если такие будут».

Все столичные участки для голосования оснащены стандартным техническим комплектом — двумя видеокамерами, картой памяти, коммутатором, блоком бесперебойного питания и антивандальным шкафом для обеспечения сохранности оборудования. В результате при необходимости можно будет в деталях восстановить картину проходившего голосования в любой момент времени.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции России, внесенным президентом Владимиром Путиным, начнется уже завтра, 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Москва полностью готова к проведению голосования, заявил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитри Реут.

«Больше 3600 участков в Москве работает, из них порядка 180 – это участки по месту временного пребывания людей, основная часть – это участки, образованные по месту жительства, их более 3400», – сообщил он, напомнив, что больше миллиона москвичей проголосуют дистанционно, заранее зарегистрировавшись на портале Общероссийского голосования

ИСТОЧНИК KP.RU

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