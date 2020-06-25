Ученые объяснили, почему все люди видят одинаковые сны

Удивительное дело, но людям разных национальностей, вероисповеданий и политических убеждений снятся одни и те же сны. Либералы, государственники, моархисты и даже троцкисты летают во сне, переживают из-за выпавших зубов и стыдятся, что оказались голыми в людном месте.

Ученые провели несколько исследований, чтобы установить частоту встречаемости тех или иных сюжетов. Например, Михаэль Шредль и его коллеги из лаборатории сна Центрального института психического здоровья в Мангейме (Германия) составили один из самых подробных рейтингов сновидений (см. таблицу). В первую тройку самых популярных ночных “приключений” входят учеба в школе, погоня и различные сексуальные переживания. В исследовании приняло участие 444 жителя Германии, но схожие данные были получены в ходе кросс-культурных исследований в других уголках планеты. Ученые отмечают, что у мужчин и женщин есть свои любимые сны. Мужчины чаще пересказывают сны про секс и драки. Женщинам Морфей навевает более причудливые грезы: им порой снится, что они стали мужчинами, они видят своих живых знакомых мертвыми, и чаще холодеют от ужаса, провалив экзамен.

Почему мы видим одни и те же сны? В научной среде бытует несколько гипотез. Например, греховодник Фрейд всю палитру ощущений во сне сводил к сексуальным переживаниям. Крестный отец психоанализа утверждал, в частности, что если даме снится, что она падает, значит, что в ее подсознании живут сексуальные желания, из-за которых она ощущает себя “падшей женщиной”. Но большинство современных ученых Фрейда не поддерживают.

Ряд психологов развивает гипотезу, что снами управляют разные механизмы. Например, одна группа типичных снов, куда входит мотив погони, опасности, падения связана с межличностными конфликтами, которые люди переживают в состоянии бодрствования. Поскольку мужчины конфликтуют больше, то им такие сны снятся чаще. Другой кластер снов - полет, сексуальный опыт, поиск денег, вкусная еда - питается энергией полового влечения. Третья группа сюжетов - провал на экзаменах, появление голым на публике, выпадение зубов, опоздание - связана с проблемами нашего эго.

Однако профессор психологии Райнер Шенхаммер из Университета искусств и дизайна Бург-Гибихенштейна (Германия) считает, что не все сновидения являются отражением наших переживаний во время бодрствования или результатом всплывающих на поверхность подсознательных побуждений.

По его мнению, часть сновидений можно объяснить особенностями ночной работы организма. Например, сны большей частью носят тревожный характер, но это вовсе не означает, что судьба шлет вам зашифрованное предупреждение. Дело в том, что уровень серотонина - химического вещества, которое называют гормоном счастья - опускается в организме до минимального значения в период между полуночью и ранним утром. Именно в этот момент люди испытывают фазу быстрого сна, в ходе которой мы и видим сны.

Ряд распространенных сюжетов объясняется эффектами работы нейронов в структуре головного мозга, которая называется Варолиев мост. Этот участок отвечает за передачу информации из спинного мозга в отделы головного. Там расположены нейроны, которые помогают нам уснуть и наоборот, перейти ото сна к бодрствованию. Кроме того, там находятся скопления нейронов, которые получают сигналы от вестибулярной системы, помогают нам чувствовать равновесие и отвечают за координацию. Из-за тесного соседства вестибулярных нейронов и нейронов, отвечающих за сон и бодрствование, информация о том, что наше тело парализовано бдительный мозг вплетает в ткань сновидений. Поэтому мы не можем сдвинуться с места и успеть куда-то, хотя торопимся изо всех сил. Или не можем убежать от погони, падаем, летаем, плаваем или оказываемся заперты. Так что дурной сон это отнюдь не зловещий знак, а сигнал нормальной работы центральной нервной системы.

ТОП-20 самых распространенных сюжетов сновидений

1. Школа, учителя, учеба - 89.2%

2. Погоня - 88.7%

3. Сексуальный опыт - 86.7%

4. Падение - 74.3%

5. Опоздание - 68.5%

6. Видим живого человека мертвым - 68.0%

7. Полет по воздуху - 63.5%

8. Провал на экзамене - 60.8%

9. Балансировать на грани падения - 56.5%

10. Оцепенеть от страха - 56.3%

11. Видим мертвого человека живым - 45.0%

12. Подвергаться физическому нападению - 44.8%

13. Быть голым - 43.0%

14. Есть деликатесы - 42.1%

15. Плавать - 38.7%

16. Оказаться взаперти - 38.7%

17. Видеть насекомых и пауков - 37.2%

18. Видеть себя убитым - 36.3%

19. Выпадение зубов - 35.6%

20. Невозможность двигаться - 34.7%