«За то, что букашек собирал»: Российскому ученому в Шри-Ланке грозит 40 лет тюрьмы

- Я по образованию зоолог. И наблюдение за животным миром — это вся моя жизнь, - рассказал «КП» Игнатенко. Сейчас он в больнице, из-за еды, которой его кормили за решеткой, открылась язва. Александра экстренно госпитализировали, но зато появилась возможность связаться с Россией. - Мне всегда интересно, что у меня под ногами. Поездки этому не исключение. На Шри-Ланке, ходя вдоль дорог, я находил насекомых, которых сбивали машины, жуки и бабочки. Они часто бывают искалеченными — без крыльев, хоботков и лапок. Вот так я в основном собирал, приносил в отель и фотографировал.

Игнатенко так делает всегда, собранный материал потом использует в научных статьях, выкладывает на тематических форумах.

- Часто я беру образцы в уличных фонарях, куда насекомые забиваются в огромных количествах. И оттуда я их доставал, перефотографировал и выбрасывал. Никак больше я трупы насекомых не использую. Вывозить из страны я их тоже не собирался. И, естественно, все это я делал вне национальных парков, потому что знаю правила.

Александр с двумя друзьями (Рябов Артем и Калифян Николай) мало проводили время на знаменитых шриланкийских пляжах, а все больше катались по острову. В том числе поехали и в национальный парк, где в тот самый злополучный день 26 февраля 2020 года с самого утра и до позднего вечера снимали видео про местную флору и фауну.

- Там был очень красивый закат, потрясающие виды. Ну мы увлеклись и опоздали покинуть территорию до закрытия. В итоге на выходе на нас буквально налетели охранники. Они нас обыскали и меня в кармане нашли несколько жуков. Мертвых, побитых и сухих. Я, видимо, просто забыл их вытащить из кармана (у Игнатенко карманы всегда забиты такого рода экспонатами, — авт.). Но сотрудники парка мне не поверили, хотя очевидно абсолютно было, что эти жуки не только что пойманные. Тем не менее, они нас задержали, обозвали браконьерами и сообщили, что теперь мы должны заплатить по 50 000 долларов каждый.

Дальше у россиян отобрали все вещи, фотоаппараты, телефоны. Без всяких протоколов и каких-либо оформлений закрыли их в комнате. Параллельно оборудование и вещи были осмотрены и изъяты из гостиничного номера.

- Позвонить нам даже никому не дали. На утро отвезли в суд, который отправил нас под арест на время следствия.

Как выглядела камера, где россияне за жучков и паучков провели 4 месяца, они набросали в виде эскиза

- С нами вместе в душной комнате на полу лежало 86 человек. В основном насильники, убийцы и наркоманы. Кормили ужасно. Что там написано в уголовном деле, мы понятия не имеем, так как переводчиков или защитников нам не предоставили.

В итоге Игнатенко, Рябову и Калифяну предъявили обвинение в браконьерстве и биопиратстве по 277 пунктам (!!!). А это, по шриланкийскому законодательству, до 40 лет тюрьмы и огромный штраф.

- Как это возможно я понять не могу, - недоумевает Игнатенко. - Ну посмотрите каждую лампу даже в России. Там сотни этих жуков. Оказывается, весь мусор, собранный туристами, является национальным достоянием. Даже если до этого он был никому не нужен.

Ученые со всех концов России, в том числе сотрудники РАН, всего 74 зоолога из разных научных сообществ страны, вступились на Игнатенко. Они уже отправили письмо в МИД с просьбой защитить гражданские права коллеги.

- Похожее обращение по поводу ситуации с ученым написали и мы, - говорит вице-президент Российского подразделения Международного Комитета Защиты Прав Человека Иван Мельников. - Александр Игнатенко является ученым энтомологом, сотрудником зоопарка города Ростов-на-Дону, и если у него и были насекомые и т.п. виды, то только с целью их научного изучения. Их задержали, обыскали без протокола, забрали личные вещи без акта изъятия и описи, и поместили на ночь под замок в комнату без возможности связи с посольством и родными. После этого их отвезли в суд, где без защитника, без переводчика постановили заключить в тюрьму. Им отказали в возможности связи и звонка в посольство или родным. Все документы их уголовного дела предоставлены только на сингальском языке. 25 июня в городе Нувара-Элия в 9 часов утра по местному времени у них состоится суд, на котором должно быть принято процессуальное решение по их надуманному делу.

На Родине россиян ждут семьи, которые терялись в догадках до недавнего времени - куда пропали их родные.