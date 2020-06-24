Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак из-за ее слов о чернокожих

Немецкий автопроизводитель Audi расторг контракт с Ксенией Собчак из-за ее высказываний о чернокожих в соцсетях, обвинив теледиву в расизме. Супруга Константина Богомолова восемь лет сотрудничала с брендом.

Ксения Собчак более не является лицом Audi в России, передает газета Suddeutsche Zeitung. Причиной стали ее посты в блоге. Один из них она сделала в рамках шоу Comment Out, опубликовав черный квадрат со словами "Миннеаполис, я с тобой" и песней "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики". Позже пост был удален.

"Известные нам инциденты являются неприемлемыми", - сказал сотрудник Audi Вернер Нойхольд. Он отметил, что их компания "строго отвергает любые формы расизма и дискриминации".

2 июня Собчак писала, что "категорически против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации". Но добавила, что это не оправдывает погромов и краж в США участниками движения Black Lives Matter после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

xenia_sobchak Я категорически против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации

Последний рекламный пост с автомобилем телеведущая опубликовала 3 июня. 16 июня представители компании устно сообщили Собчак о прекращении сотрудничества. 24 июня контракт был расторгнут.

Cтоит отметить, что телеведущая ранее сравнила похороны Джорджа Флойда в золотом гробу со своей свадьбой. Она опубликовала фотографии с похорон преступника и снимки со свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. "Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых ночей, и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность - вот наша связующая нить", - написала она, добавив, что благодаря такой "обрядности" она и Флойд "стали братьями".

А на следующий день и вовсе решила эпатировать публику. 38-летняя знаменитость легла в гроб. По сюжету нарядно одетые темнокожие парни в солнцезащитных очках несли гроб по улице. Они танцевали с грузом на плечах. Музыкальным фоном была выбрана композиция из нашумевшего мема "Танцующие гробовщики". В какой-то момент парни остановились, крышка гроба резко откинулась и Ксения выскочила из своего укрытия, помахав всем белым платком и произнеся: "Не дождетесь".