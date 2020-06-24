Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил в Химках готовность избирательных участков и как идет стройка развязки на Ленинградском шоссе

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал сегодня в Химках и проверил, как готовы к голосованию по поправкам в Конституцию избирательные участки. В школе №31 на улице Родионова находятся сразу три УИК - участковые избирательные комиссии. Голосование будет проходить с соблюдением всех условий коронавирусной безопасности. Одновременно внутри смогут находиться не более 12 человек. Причем потоки входящих и выходящих разделены - для этого предусмотрели отдельные входы и выходы. На полу есть разметка для соблюдения социальной дистанции - 2 метра. На входе в каждый участок имеются санитайзеры, маски и перчатки. (Мособлизбирком закупил более 10 млн одноразовых масок и перчаток, 250 тысяч халатов, 3 млн ручек, а также антисептики, распылители, защитные экраны, антибактериальные коврики и бесконтактные термометры). Каждый час сотрудники проводят дезинфекцию помещений.

- С завтрашнего дня начинается голосование, - напомнил Андрей Воробьёв. - В Московской области 5,8 млн жителей, которые могут отдать свой голос, и 4,1 тыс избирательных участков. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, голосование организовано разными способами. Очень важно, чтобы максимальное количество людей проголосовало. Если человек по каким-то причинам не может выйти из дома и предпочитает, чтобы к нему пришли, то такая опция тоже есть.

Кстати, в Подмосковье организованы и около 2,2 тыс участков для голосования на открытом воздухе: во всех муниципалитетах для этого поставили специальные шатры, навесы, палатки, а также большие автобусы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал сегодня в Химках и проверил, как готовы к голосованию по поправкам в Конституцию избирательные участки. Фото Дениса Трудникова

- Они устанавливаются по обращениям руководителей садовых товариществ и многоквартирных домов, - рассказал начальник юридического отдела Мособлизбиркома Александр Антонов. - Заявки подаются либо в территориальную участковую, либо в избирательную комиссию Московской области. Первостепенная задача - обеспечение безопасности здоровья участников голосования.

Напомним, чтобы проголосовать на дому, нужно уведомить об этом участковую избирательную комиссию по телефону. (Контакты своей УИК вы можете найти на сайте cikrf.ru). В запечатанном пакете вам принесут бюллетень, брошюру о поправках, маску, перчатку и ручку.

Также благодаря сервису «Мобильный избиратель» все желающие до 21 июня могли прикрепиться к удобному для себя участку.

Вопросы о будущем голосовании можно задать по номеру горячей линии - 8 (800) 550-97-44. Более подробная информация - на сайте izbirkommo.ru.

Также в Химках Андрей Воробьёв проверил, как идет строительство развязки на пересечении Ленинградского и улицы Репина. Эта дорога соединит старую и новую часть Химок, которые разделены магистралью. Сейчас проехать из «старых Химок» в новые кварталы можно только по Юбилейному проспекту, но там постоянные заторы и люди могут потратить на объезд до часа. Напомним, поручение построить новую эстакаду дал Президент Владимир Путин после посещения завода «Энергомаш» в апреле 2019 года. Тогда работники предприятия рассказали главе государства о проблеме объезда. Уже в декабре 2019-го строители приступили к работам.

- Для области важно, чтобы развязка появилась как можно быстрее, - отметил губернатор. - Срок Владимир Владимирович поставил достаточно жёсткий - 2021 год. Компания, которая здесь работает, берет повышенные обязательства и обещает в декабре запустить развязку.

Итак, уже в конце 2020 года по путепроводу запустят движение. А до конца 2021-го будет завершена реконструкция улиц Дружбы, 9 мая и Репина.

При этом, как подчеркнул Андрей Воробьёв, жителям сохранят парковку, которая попала в зону строительства.

- Парковка останется здесь, - сообщил губернатор. - Машин много в Химках и парковка - чувствительная тема в любом городе.