2020-06-24T22:33:55+03:00
Спорт

"Сельта" с Федором Смоловым победила "Реал Сосьедад" 1:0 в чемпионате Испании

Российский футболист вышел на поле в конце игры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Сельта" Федора Смолова выиграла у "Реал Сосьедада" в чемпионате Испании."Сельта" Федора Смолова выиграла у "Реал Сосьедада" в чемпионате Испании.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 24 июня, в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта" прошел поединок 31 тура чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге. В гости к "Реал Сосьедаду" приехала "Сельта" из Виго, за которую играет российский футболист Федор Смолов. Он выступает за галисийский клуб на правах аренды из московского "Локомотива".

"Сельта" добилась победы над "Сосьедадом", который находится выше нее в турнирной таблицы. Итог поединка - 1:0 в пользу гостей. На 45-й минуте единственный гол забил форвард Яго Аспас, который забил пенальти. Что же касается Федора Смолова, то он вышел на поле в конце поединка. Смолова выпустили на замену на 84-й минуте игры. Он не отметился результативными действиями в этом поединке.

После победы над "Сосьедадом" клуб Федора Смолова смог укрепиться в турнирной таблице. У "Сельты" - 33 очка и 16 место в Примере, у "Реал Сосьедада" - осталось 47 очков после 31 игры, и они - седьмые в таблице. Продолжает же лидировать "Барселона" - 68 очков после 31 встречи, на 3 очка меньше и на 1 игру в запасе у мадридского "Реала". Третьим идет мадридский "Атлетико" - 55 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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