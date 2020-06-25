«Чтобы он понял, кого потерял»: Бросившая Прилучного Агата Муцениеце похвасталась соблазнительными формами в бикини
Агата Муцениеце наслаждается летней жарой и теплой погодой: 31-летняя актриса устроила для себя и своих детей выходной у бассейна. Артистка сфотографировалась в алом бикини, продемонстрировав эффектное декольте и абсолютно плоский животик.
- Не бывает много фоток в купальнике, - подписала она селфи, снятое с необычного ракурса.
Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры звезды и ее подтянутой формы. «Агата, вы такая худенькая», «Красотка. На вид не больше 25 лет», «Не зря по утрам бегала», «Фигура – огонь», - пишут они в комментариях. Не обошли фолловеры стороной и тему развода Агаты с мужа Павлом Прилучным: «Чтобы он понял, кого потерял», - написала одна из подписчиц под кадром в купальнике.
В недавнем интервью Павел Прилучный рассказал, как он устроил свою жизнь после развода. На съемках Youtube-проекта «вМесте» актер признался, что он просто не может долго оставаться один. В апреле Агата собрала вещи, забрала детей и переехала в принадлежащую супругам московскую квартиру. Павел остался один в их подмосковном доме. У Прилучного и Муцениеце растут двое детей, 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия. По выходным они гостят у отца, но потом снова уезжают к маме, и Прилучный остается один. По словам артиста, он плохо переносит одиночество, поэтому постарался решить эту проблему. Справиться с ощущением пустоты ему помогают домашние питомцы.
- Я не могу быть один. Даже когда работаю. Мне нужно, чтобы кто-то ходил вокруг, разговаривал. У меня две собаки, кошки, рыбки. Я так решил эту проблему, - сообщил актёр.
Развод Прилучного и Муцениеце прошел относительно мирно. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве. Опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет.
Ранее Агата объяснила, почему их брак дал трещину. По словам актрисы, они с мужем перестали понимать друг друга.
- Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель, - рассказала Муцениеце. - Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей.
Впрочем, поклонники подозревают, что виной всему не только взаимное недопонимание, а еще и увлечение Павла алкоголем. Буквально через несколько недель после того, как Муцениеце объявила о разводе, она опубликовала в Инстаграме шокирующий видеоролик. В нем актриса рассказала, что во время самоизоляции в загородном доме муж поднял на нее руку и довел до слез детей. Ссора между супругами началась после того, как Прилучный, по словам Агаты, пил десять дней подряд.
- Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате, - рассказывает актриса в видео со слезами на глазах. - Он во время пандемии нас выгоняет из дома. Так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу этого не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Просто знайте, что вот такой человек Павел, представляете?
ИСТОЧНИК KP.RU