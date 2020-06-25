«Чтобы он понял, кого потерял»: Бросившая Прилучного Агата Муцениеце похвасталась соблазнительными формами в бикини

Агата Муцениеце наслаждается летней жарой и теплой погодой: 31-летняя актриса устроила для себя и своих детей выходной у бассейна. Артистка сфотографировалась в алом бикини, продемонстрировав эффектное декольте и абсолютно плоский животик.

- Не бывает много фоток в купальнике, - подписала она селфи, снятое с необычного ракурса.

Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры звезды и ее подтянутой формы. «Агата, вы такая худенькая», «Красотка. На вид не больше 25 лет», «Не зря по утрам бегала», «Фигура – огонь», - пишут они в комментариях. Не обошли фолловеры стороной и тему развода Агаты с мужа Павлом Прилучным: «Чтобы он понял, кого потерял», - написала одна из подписчиц под кадром в купальнике.

agataagata Не бывает много фоток в купальнике #summer

В недавнем интервью Павел Прилучный рассказал, как он устроил свою жизнь после развода. На съемках Youtube-проекта «вМесте» актер признался, что он просто не может долго оставаться один. В апреле Агата собрала вещи, забрала детей и переехала в принадлежащую супругам московскую квартиру. Павел остался один в их подмосковном доме. У Прилучного и Муцениеце растут двое детей, 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия. По выходным они гостят у отца, но потом снова уезжают к маме, и Прилучный остается один. По словам артиста, он плохо переносит одиночество, поэтому постарался решить эту проблему. Справиться с ощущением пустоты ему помогают домашние питомцы.

- Я не могу быть один. Даже когда работаю. Мне нужно, чтобы кто-то ходил вокруг, разговаривал. У меня две собаки, кошки, рыбки. Я так решил эту проблему, - сообщил актёр.

Развод Прилучного и Муцениеце прошел относительно мирно. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве. Опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет.

Ранее Агата объяснила, почему их брак дал трещину. По словам актрисы, они с мужем перестали понимать друг друга.

- Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель, - рассказала Муцениеце. - Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей.

agataagata Дети Прилучного и Муцениеце живут с мамой

Впрочем, поклонники подозревают, что виной всему не только взаимное недопонимание, а еще и увлечение Павла алкоголем. Буквально через несколько недель после того, как Муцениеце объявила о разводе, она опубликовала в Инстаграме шокирующий видеоролик. В нем актриса рассказала, что во время самоизоляции в загородном доме муж поднял на нее руку и довел до слез детей. Ссора между супругами началась после того, как Прилучный, по словам Агаты, пил десять дней подряд.

- Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате, - рассказывает актриса в видео со слезами на глазах. - Он во время пандемии нас выгоняет из дома. Так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу этого не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Просто знайте, что вот такой человек Павел, представляете?