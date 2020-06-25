Девушка поставила микрофон рядом с двухмесячным бельчонком, евшим орешки. Эти милые звуки тронут вас до глубины души

Девушка-фотограф во время очередной "охоты за кадрами" наткнулась на маленького бельчонка. Зверек, которому примерно не больше двух месяцев, с удовольствием уплетал нашедшие орешки.

Вслушавшись в звуки, которое издает рыжий "мохнатик", девушка решила записать их и сняла процесс на камеру. Трогательное видео, которое набрало уже более 19,4 тысяч просмотров, Дани разместила на своей странице в Инстаграм.

Милые, необычные и ни с чем не сравнимы звуки тронут вас до глубины души и точно не оставят равнодушными. Детеныш белки с таким удовольствием и увлечением грызет орехи, что даже не замечает протянутого к нему небольшого микрофона. Описывая услышанное можно сравнить его с негромким писком, немного схожим с поскуливанием собак, и чавканьем одновременно. В целом от просмотра видео складывается впечатление, как будто бельчонок ест и "разговаривает".

К слову, Дани любит наблюдать не только за белками. В ее коллекции снимков есть кролики, лисы и различные птицы.