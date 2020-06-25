"Чудо из чудес": Пелагея показала, как ей помогает дочка

Певица Пелагея уже подала на развод с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Супруги ждут назначения судебного слушания. Но по сути они по-хорошему обо всем договорились, а разводятся через суд только потому, что есть маленькая дочка. Супруги уже давно не живут вместе, так что развод - это, скорее формальность.

И это никак не отражается на семейном счастье Пелагеи и трехлетней дочки Таисии. Похоже, певице некогда думать о предстоящем разводе, зацикливаться на пройденном этапе отношений с Телегиным, она посвящает все свое время общению с дочкой, заботится и воспитывает ее. Как самодостаточный человек и любящая мама она вполне может самостоятельно воспитать ребенка, тем более, что колоссальную поддержку им оказывает Тасина бабушка (мама Пелагеи), настоящий друг и опора.

Пелагея и отец Таисии Иван Телегин уже давно не живут вместе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пелагея давно не радовала своих подписчиков видео. И вот поклонники дождались Певица опубликовала на своей странице свежее летнее видео с дочкой, сопроводив его постом: «Некогда отдыхать! У Таси с мамой очень много дел. Всем - приятных забот и отличных результатов!».

На видео малышка играет с мамой на свежем воздухе, как юная хозяюшка заботится о приусадебном саде и огороде: поливает цветочки, радуется первым выросшим огурчикам, наблюдает за посадками.

«Какой у нас парк», - восхищается. «Выросли цветочки, а из них огурчики», - подмечает новый урожай. Любуется пышноцветьем и объясняет: «Чтобы мама обрадовалась, всегда девочки делаю ей букетики». Тася помогает маме. Счастливо кружится в саду... Ну и, конечно, играет в куклы… В общем, абсолютное тихое семейное счастье.

«В огороде-то как раз такой нарядной и надо работать. И в хорошем настроении! – похвалили подписчики. – Несомненно, очень важные дела! Наслаждайтесь этими драгоценными секундами, пока время позволяет. Очень рады, что всё прекрасно!», «Такая искренняя девочка, серьезная мамина помощница». «Наконец-то... новое видео, а то мы по Вам соскучились», «Господи, какая хорошенькая и умная девочка. Вы такие красивые и хорошие», «Ваши видео всегда очень сильно поднимают настроение. Такая малышка ваша, прелесть!», «Вот оно материнское счастье! Такая лапочка!». «Ваша Таисия - чудо из чудес».

pelageya_insta Пелагея показала, как ей помогает дочка

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