Как США и НАТО превращают Польшу в своего главного европейского бульдога, натасканного на Россию

Соединенные Штаты перебросят часть своих размещенных в Германии войск на территорию Польши. Об этом сообщил Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме.

У этой новости есть два важных аспекта — политический и военный. Смысл политического, на мой взгляд, в том, что во время встречи на «вашингтонском базаре» Трамп и Дуда вели себя одновременно как продавцы и покупатели «товара для внутреннего и наружного потребления». О чем я? Обоим президентам осенью идти на выборы, обоим нужны политические очки. Трамп показывает избирателям, а заодно — союзникам по НАТО, что он укрепляет позиции США в Европе. Что он выгодно «торгует солдатами и оружием» с Польшей (она будет платить США за это).

Дуда же накануне президентских выборов показывает полякам, что он укрепляет связи с мощным союзником и заботится о безопасности своей страны. Хотя, по сути, — продает ее суверенитет. Но это его дело.

В прошлом году Польша отметила 20-летие присоединения к Североатлантическому альянсу.Фото: EAST NEWS

Ну и как теперь выглядит ситуация со стороны России? Что может измениться в наших военных раскладах после того, как в Польше появятся тысячи американских солдат и сотни две танков? Начнем с того, что Польша все больше превращается в передовой плацдарм США и НАТО «под балконом» у России. Ведь по ту сторону границы появляются не пивные или мыловаренные заводы, не мирные кооперативы, выращивающие картошку и клубнику, а серьезные военные структуры. А это, как не крути, а угроза для нас. Польша все больше становится передовой позицией НАТО в противостоянии с Россией. И все гуще нашпиговывают ее оружием. А заодно США и НАТО превращают Польшу в своего главного европейского бульдога, натасканного на Россию. Хотя можно прибегнуть и к другому сравнению: Польша все больше напоминает мне девушку с низкой социальной ответственностью, которую богатые папики усадили на пороховую бочку и дали закурить. Чем активнее США и НАТО насыщают Польшу новыми воинскими контингентами и боевой техникой, тем больше она становится заложницей авантюрных антироссийских военных планов Вашингтона и Североатлантического блока. Скажу без обиняков: в случае их малейших покушений на Россию, Польша первой окажется под нашими ударами.

И со стратегической, и с тактической точек зрения наращивание иностранных войск и вооружений в Польше — шаг больше авантюрно-конъюнктурный, нежели целесообразный. Ведь на территории этой страны нет такого места, куда бы в случае военного столкновения не достали наши ракеты с Калининградской области или Балтийского флота. Там для поражения целей потребуются минуты - «поляки и американцы кальсоны не успеют надеть», - как сказал мне однажды командир бригады оперативно-тактического комплекса «Искандер». Так что тот район Польши, куда только Трамп и Пентагон собираются перебрасывать из Германии солдат и бронетехнику в российском Генштабе уже наверняка обвели красным кружком на карте боевого применения вооруженных сил России в случае вооруженного конфликта или войны. А красный кружок — это цели, которые будут уничтожены в первую очередь.

Мне не раз приходилось говорить обо всем этом с американскими офицерами. Они пытались убедить меня, что «не надо гнать паники», что «мы идем в Польшу типа просто постоять на всякий случай». Вот тогда я и подумал, что неплохо было бы абсолютно симметричным образом разместить хотя бы парочку наших баз в Венесуэле и на Кубе — тоже «на всякий случай типа постоять». Помните, какой панический вопль подняли Белый дом и Пентагон, когда в прошлом году мы перебросили в Венесуэлу не танки и самолеты, а всего лишь несколько десятков военных советников?

Дональд Трамп во время встречи с Дудой заявил, что рассчитывает «поладить с Россией», несмотря на планы по переброске дополнительных американских войск в Польшу. А теперь представьте себе человека, который пришел под дверь вашей квартиры с автоматом и говорит, что «намерен поладить». Что вы подумали бы о нем? Я бы подумал, что у него не все в порядке с головой. А вы?